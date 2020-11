Oroscopo del 5 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Leone (priorità al relax) e Bilancia (non dovete innervosirvi).

Oroscopo del 4 novembre, gli astri mettono in guardia il Leone (errori nelle questioni di denaro) e Bilancia (avrete a che fare con persone testarde). Per gli altri segni l’indicazione generale è: abolire le cattive abitudini.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate di concentrarvi su questioni banali.

Umore

Con la Luna in Cancro nel vostro settore della casa e della famiglia, oggi proverete la necessità di entrare in contatto con i vostri bisogni o quelli delle persone care. Potrebbe tuttavia esserci un po’ di frustrazione se le richieste interferiranno con i vostri piani personali. L’oroscopo annuncia di non provare sensi di colpa e di evitare di concentrarvi su questioni banali.

Se volete raggiungere un obbiettivo è pur vero che con la dissonanza Mercurio-Saturno, non è facile lavorare velocemente. Provate a rallentare il ritmo. L’aspetto è lo stesso che avete vissuto a fine settembre scorso, quando avete vissuto dei limiti ed eravate in collera. Per fortuna ora Marte nel vostro segno non è coinvolto. Anche se dovessero imporvi qualcosa non vi arrabbierete né avrete voglia di reagire.

Amore

In coppia: il partner potrebbe aver voglia di discutere ma voi saprete come evitare battibecchi.

Soli: non è giornata di conquiste. Non siete motivati, avete la testa altrove e fate bene a stare per conto vostro.

Toro (22 aprile-20 maggio): difficoltà a esprimervi liberamente.



Umore

Avete un forte desiderio di comunicare eppure c’è un po’ di difficoltà a esprimervi liberamente. Per oggi, sviluppate pazienza e tenete presente che procedendo con calma avrete migliori risultati. L’oroscopo annuncia di fare attenzione e non parlare prima del tempo di una questione. Le conversazioni sono agitate. La dissonanza Mercurio-Saturno vi spinge a ingigantire i difetti o i problemi.

Sia chiaro, nulla di tragico ma gli appuntamenti potrebbero essere rimandati, notizie che aspettate non arrivano. Non ne fate un dramma poiché non si saranno conseguenze di alcun tipo. Tanto più che l’aspetto terminerà da martedì prossimo, momento in cui Mercurio entrerà in Scorpione.

Amore

In coppia: voglia di esplorare nuovi orizzonti, nuovi posti insieme al partner, di evadere dal solito quotidiano.

Soli: una persona che vi attrae, a sorpresa farà il primo passo. Si profila un invito romantico!

Gemelli (21 maggio-21 giugno): in cerca di qualcosa che vi appaghi.

Umore

Evitate di concentrarvi eccessivamente su un desiderio in particolare. Non è così importante come sembra al momento. Potreste essere impazienti o avere la sensazione di dover fare qualcosa di diverso o più appagante. L’oroscopo annuncia che è uno stato d’animo temporaneo.

Con la dissonanza Mercurio-Saturno, attiva fino a martedì prossimo, potreste sentirvi privati di un piacere del quotidiano che solitamente apprezzate molto.

Ad esempio, uscire, spostarvi, divertirvi. E’ lo stesso aspetto vissuto a fine settembre ma ora Marte in Ariete non è della partita e non dovreste prendervela più di tanto. Avrete solo la sensazione di non poter dire chiaramente ciò pensate.

Amore

In coppia: mille attenzioni per il partner, oggi siete teneri e pieni di passione. Una splendida serata.

Soli: con grande fascino, esprimerete ciò che provate nei confronti di una persona. Farete centro!

Cancro (21 giugno-22 luglio): priorità alle cose che per voi sono importanti.

Umore

La Luna sosta nel vostro segno. Le emozioni sono intense, l’attenzione è focalizzata sui vostri bisogni, le esigenze. Ma visto che il luminare forma delle dissonanze, occhio all’impazienza, a prendere qualsiasi frase sul personale, in particolare se dovete rispettare una regola o assolvere un obbligo. Vietata l’impulsività.

Ci sarà chi, annuncia l’oroscopo, potrebbe essere in disaccordo con voi, su ciò che dite e vi sentire ostacolati, scoraggiati. Avrete la sensazione che gli altri boccino le vostre idee prima che vi abbiano dato una possibilità. Allora: concentratevi su ciò che per voi è importante poiché alla fine è quel che conta di più.

Amore

In coppia: l’umore non è al top, oggi l’armonia è latitante, circola un po’ di freddezza.

Soli: tesi, nervosi non è la giornata giusta per conquistare. Rimandate eventuali appuntamenti.

Leone (23 luglio-23 agosto): il timore di essere criticati.

Umore

Con la Luna in Cancro è tempo di dare la priorità al relax, a ricaricare le batterie. Siete molto distratti e potreste commettere degli errori riguardo al denaro. Pazienza, per oggi non vi alterate se non ce la farete a portare avanti il programma della giornata e tutto sembra rallentato.

L’oroscopo annuncia che un ostacolo, un ritardo o un limite saranno utili a perfezionare qualcosa. La dissonanza Mercurio-Saturno, oggi è esatta e si disferà martedì prossimo. L’aspetto segnala la restrizione delle libertà. Nel vostro caso della parola, ovvero non potrete dire ciò che pensate nel timore che vi ostacolino o arrivino delle critiche.

Amore

In coppia: se volete mantenere l’armonia con il partner forse dovreste fare qualche concessione.

Soli: avete deciso di vivere giorno per giorno, il vostro status al momento non vi dispiace.

Vergine (24 agosto-23 settembre): rafforzare il legame con le persone care.

Umore

Rischiate di esagerare in tutto. Dalle spese alle relazioni potreste muovervi sulla scia dell’impulsività. Calma. Con chi vi circonda, consiglia l’oroscopo, non create tensioni, soprattutto per questioni riguardanti il denaro. La dissonanza Mercurio-Saturno al riguardo scatena insoddisfazione.

E’ un aspetto astrale che parla di restrizioni ed è possibile che le entrate siano diminuite e non possiate permettervi l’abituale stile di vita, qualche acquisto superfluo. Tuttavia, l’aspetto si disferà martedì prossimo e le cose cambieranno sicuramente (in meglio).

La Luna in Cancro odierna a voi consiglia di rafforzare i legami con le persone care, a privilegiare il dialogo. Se riuscirete a controllare le emozioni, trascorrerete momenti molto piacevoli.

Amore

In coppia: improvvisa voglia di cambiare il quotidiano e prenderete delle iniziative. Il partner sarà sorpreso, si chiederà cosa stia accadendo.

Soli: un/a amico/a potrebbe farvi una dichiarazione d’amore in piena regola. Accetterete di iniziare una storia?

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una persona testarda scatena nervosismo.

Umore

Con la Luna in Cancro la vostra attenzione sarà concentrata sulle responsabilità. Nei confronti di voi stessi e degli altri. Il luminare tuttavia forma delle dissonanze con Venere e Marte: alcune persone potrebbero farvi innervosire, potrebbero essere testarde o inflessibili. Cercate di essere pazienti anche quando si tratta di seguire le regole.

L’oroscopo consiglia di pensare solo ai vostri obiettivi. Mercurio è tornato nel vostro segno ed è in dissonanza con Saturno, lo stesso aspetto di fine settembre. Una situazione o una persona sarà motivo di delusione ma non avrete la possibilità di esprimervi, di dire chiaro e tondo ciò che pensate. Ma le cose si sistemeranno a partire da martedì prossimo.

Amore

In coppia: per varie ragioni, di famiglia o denaro, è una giornata in cui rischiate di scontrarvi con il partner.

Soli: potreste aver iniziato di recente una storia complicata, che non vi dà molto ma siete coinvolti. Che intendete fare?

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): cercate di avere meno esigenze.

Umore

Potreste ritrovarvi a girare in tondo probabilmente perché qualcosa non è andato nel verso da voi desiderato. Con Marte in Ariete ancora in moto retrogrado la cosa migliore è accettare che ci siano dei ritardi e, a volte, anche il senso di sconforto perché non riuscite a progredire. L’oroscopo ha un consiglio. Anziché dannarvi, esaurire le energie seguite la corrente. Eviterete di impantanarvi.

Cautela, infine, nelle spese e in qualsiasi questione riguardante il denaro. Cercate di avere meno esigenze, per ora, e accontentatevi. A volte anche piccole cose possono rappresentare una gratificazione. Presto potrete concedervi di acquistare qualcosa che desiderate da tempo.

Amore

In coppia: oggi, anche se vi costerà, con il partner sarete più elastici. In ogni caso, occhio agli sbalzi d’umore.

Soli: meglio un po’ di relax che andare a un appuntamento. La delusione potrebbe essere in agguato.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ritrovare l’equilibrio emotivo.

Umore

La dissonanza Mercurio-Saturno, oggi è attiva e terminerà martedì prossimo. Al vostro segno non crea grandi problemi, al più causerà un ritardo riguardo un piccolo spostamento, ad esempio, e costringervi a rimandare un incontro. L’oroscopo inoltre segnala che il ritardo potrebbe riguardare una somma di denaro che state aspettando ma ancora non arriva.

Non è escluso che un amico abbia bisogno di una mano e sarete pronti a soccorrerlo. L’aspetto positivo tra la Luna in Cancro odierna con Urano, infine vi consiglia di essere buoni con voi stessi. Se sentite il bisogno di una pausa, fate in modo di concedervela. Una passeggiata in un posto tranquillo, ad esempio, aiuterà a ritrovare l’equilibrio emotivo.

Amore

In coppia: sistemerete alcuni malintesi. Amate il partner ed è questo ciò che per voi conta di più.

Soli: l’istinto su una persona non sbaglia. Anche se non sapete quale sarà il futuro insieme siete certi della sua sincerità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): il grande valore del silenzio.

Umore

Un problema imbarazzante con una persona potrebbe essere tutt’altro che sistemato eppure potreste sentire che state iniziando a fare dei progressi. Piccoli passi, d’accordo, ma perseverando accorcerete le distanze e riuscirete a trovare un accordo. L’oroscopo annuncia che sarà stato duramente conquistato.

Più in generale, il vostro segno conosce bene il valore del silenzio, spesso lo utilizzare a meraviglia e oggi dovrete applicarlo. Evitate di esprimervi soprattutto se vi chiedono di fare una scelta che non fa per voi o di dirimere una diatriba tra due persone. Il vostro silenzio sarà la risposta giusta.

Amore

In coppia: se ci sono problemi con il partner oggi non avrete voglia di affrontarli. E forse non sbagliate.

Soli: incontri online e il senso dell’umorismo nonché il fascino saranno le vostre carte vincenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): affrontare un problema.

Umore

Potete eludere una questione, un problemadi lavoro o personale che scatena ansia e insicurezza oppure cercare un modo per affrontarlo. L’impulso iniziale potrebbe essere quello di alzare una barriera mentale così da prendere le distanze. Ma, annuncia l’oroscopo, non cambierà nulla. E’ una giornata ottima invece per concentrarvi su ciò che avete lasciato in sospeso.

Riflettendo sulla questione allenterete la tensione, scoverete una soluzione e la situazione migliorerà. Oggi potreste improvvisamente ricordare un contatto che avevate dimenticato. Telefonando o mandando una mail alla persona, avrete la possibilità di aprire alcune porte, vi offrirà nuove opportunità o vi darà una mano.

Amore

In coppia: la relazione vi appaga, vi rende felici. Avrete voglia di ri-conquistare il partner a suon di dolcezza e passione.



Soli: incontri in vista ma più che la passione oggi desiderate uno scambio intellettuale. Anche per conoscere meglio l’altro/a.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): in attesa di una risposta.

Umore

I transiti odierni potrebbero darvi la sensazione che le situazioni siano bloccate, oppure di trovarvi in una sorta di limbo poiché siete in attesa di una risposta. Sentite che è il momento di voltare pagina su una questione, ma ciò annuncia l’oroscopo richiede ancora un po’ di tempo.

La dissonanza Mercurio-Saturno segnala che potreste aver bisogno di denaro per dare il via a un progetto o raggiungere alcuni obbiettivi finanziari. Pazientate fino a martedì prossimo quando l’aspetto terminerà. A quel punto le restrizioni finiranno. In generale, oggi potrebbero esserci incontri interessanti, nuove conoscenze.

Amore

In coppia: un po’ di tensioni. Alcune coppie in crisi potrebbero arrivare a un punto di rottura.

Soli: poca sicurezza in voi stessi, oggi avete solo voglia di rifugiarvi nel vostro mondo.