Oroscopo del 6 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Toro (il rancore non fa bene alla salute) e Capricorno (vi difendete dalle emozioni).

Oroscopo del 6 novembre, gli astri mettono in guardia il Toro (ce l’avete con una persona) e Capricorno (freddi e distaccati). Per gli altri segni l’indicazione generale è: sperimentare qualcosa di nuovo.

Ariete (21 marzo-21 aprile): non dovete sentirvi sconfitti.

Umore

Per superare una questione che vi infastidisce da un po’ di tempo, fate appello alla resistenza e al buon senso. La dissonanza Mercurio-Saturno sta per terminare e verso martedì arriverà la soluzione giusta. L’ultima cosa che dovete fare, è pensare di essere sconfitti poiché le cose si sistemeranno anche se, va detto, per farlo sarà necessario rimboccare le maniche.

L’oroscopo oggi annuncia che nel vostro territorio circola insoddisfazione ma il fine settimana sarà molto piacevole. Allora: evitate di discutere – anche se ci sarà chi scatenerà la vostra rabbia – o di ribellarvi perché dovete seguire delle direttive.

Amore

In coppia: alcuni commenti del partner potrebbero mettere a dura prova la vostra pazienza.

Soli: molto esigenti, oggi non tollerate ritardi, limiti né compromessi. Rilassatevi e state per conto vostro.

Toro (22 aprile-20 maggio): ignorare ciò che dicono gli altri.



Umore

Alcune persone potrebbero essere critiche nei confronti dei vostri progetti, in modo anche duro. Infischiatevene di ciò che dicono e concentratevi su ciò che per voi è importante. Ignorate qualsiasi cosa mirata a ostacolarvi. Fare qualcosa che scatena il vostro entusiasmo vi farà stare bene e pazienza se gli altri non sono d’accordo.

L’oroscopo annuncia, inoltre, che potreste avercela con qualcuno per il suo atteggiamento e il rancore che provate rischia di costarvi parecchio in termini di energia. Prima di reagire riflettete, non è il momento. Con la Luna in Cancro accordate molta importanza alla famiglia, alle amicizie. Con le persone care siete molto comprensivi, pronti a dimostrare il vostro affetto.

Amore

In coppia: una piccola messa a punto ma nulla di drammatico. D’altra parte chi è che non litiga?

Soli: una persona che vi attrae oggi potrebbe riservarvi una delusione. La allontanerete velocemente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): amici e colleghi in competizione con voi.

Umore

Il cielo astrale al vostro segno consiglia di prestare particolare attenzione alle finanze, poiché potrebbe esserci la tendenza a spendere e spandere. Per cui, andateci piano con gli acquisti. Potreste comprare un oggetto o concedervi un’esperienza costosa poiché potrebbero sembrarvi irresistibili. Non metter mano al portafoglio sarà invece la linea d’azione più saggia.

L’oroscopo segnala che con i colleghi o le amicizie potreste percepire una sottile ma fastidiosa competizione che vi smonta. Aspettate e osservate. Tra una settimana, Marte in Ariete terminerà il moto retrogrado e avrete un’idea più chiara di ciò che volete o di come ottenerlo.

Amore

In coppia: teneri momenti con il partner, voglia di intimità. Sapete unire dolcezza e passione!

Soli: la possibilità di nuovi incontri c’è tutta. L’importante è che facciate una scelta mirata e intelligente.

Cancro (21 giugno-22 luglio): una persona tenta di sminuirvi.

Umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con i pianeti in Capricorno e, ancora una volta, potreste dover sopportare una persona cara o un collega, un socio che cerca di sminuirvi dicendo che fate le cose di traverso. Oppure sembrare che abbia la risposta a tutto e volere ragione a tutti i costi. Ma è davvero così?

Probabilmente, annuncia l’oroscopo, è il momento di difendere le vostre idee, ciò che ritenete giusto. Vi porterà al cambiamento che desiderate da tempo e sarà molto gratificante. Allora: invece di rimuginare a manetta cercate di dedicarvi ad attività rilassanti che placano le emozioni.

Amore

In coppia: circolano tensioni, evitate discussioni. Lasciate che passi il temporale, che torni la calma.

Soli: non è giornata di incontri e conquiste. Prima o poi incontrerete anche voi l’anima gemella.

Leone (23 luglio-23 agosto): poter agire più liberamente.

Umore

Potreste aver dedicato tempo ed energie nel raggiungimento di un obbiettivo per voi importante e aver trascurato le persone care. Non dovete sentirvi in colpa. I risultati parleranno da soli. Presto, annuncia l’oroscopo per il vostro segno si apriranno delle porte.

Marte in Ariete vi vede impegnati attivamente in qualcosa e quando il 14 novembre riprenderà il moto diretto, potrete esprimervi ma soprattutto agire più liberamente. Tanto più che gli altri pianeti non rappresenteranno più un freno. Per oggi, con la Luna in Cancro cercate di avere attenzioni nei confronti dei familiari. Comunicate di più anche con i figli e non evitate conversazioni franche.

Amore

In coppia: se ci sono problemi parlatene sinceramente con il partner e riuscirete ad appianare la situazione.

Soli: il senso dell’umorismo è perfetto per conquistare ma sembra che non tutti lo apprezzino. Andateci piano.

Vergine (24 agosto-23 settembre): per progredire dovrete rinunciare a qualcosa.

Umore

Un amico oggi potrebbe essere più sensibile del solito, senza volerlo potreste ferirlo e reagirà con veemenza, potrebbe fare commenti poco piacevoli. Se, dunque, dovete discutere di un argomento delicato, sarà saggio e utile procedere con cautela. In questo momento siete inquieti e il desiderio di risolvere il problema può sembrare ancora più urgente.

L’oroscopo annuncia che, in generale, prendere delle decisioni, in questo periodo può essere doloroso. Potreste infatti capire che per progredire, dovete rinunciare a qualcosa. Ma evitate di agire di fretta. Rimandate le decisioni definitive al 14 novembre quando Marte in Ariete riprenderà il moto diretto.

Amore

In coppia: di fronte a un dubbio invece di parlarne vi chiudete a riccio. E la comunicazione diventa questa sconosciuta.

Soli: voglia di novità? Ci sono! A patto che vi decidiate a uscire. In vista c’è un incontro, non restate chiusi in casa.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): relazioni poco armoniose.

Umore

La Luna in Cancro è in dissonanza con i pianeti in Capricorno. Le relazioni non sono armoniose, un momento sono positive e un altro le persone mostrano distacco oppure hanno un atteggiamento passivo-aggressivo. Marte in Ariete, inoltre, ci mette del suo e potrebbe scatenare un sentimento d’ingiustizia ma per il momento non avete modo di imporvi.

Il pianeta rosso riprenderà il moto diretto il 14 novembre. L’oroscopo al vostro segno dice di avere pazienza e sopportare il malumore e le piccole “cattiverie” di chi vi circonda. Prima di prendere una decisione, aspettate la data di cui sopra.

Amore

In coppia: alcune preoccupazioni familiari vi rendono nervosi ma saprete controllarvi e renderete l’atmosfera armoniosa.

Soli: il fascino è al top ma oggi non avete alcuna intenzione di lanciarvi nella conquista di un cuore.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una conversazione vi metterà a disagio.

Umore

Una conversazione potrebbe andare in una direzione diversa da quella desiderata e la cosa farvi sentire a disagio. Ciò può essere dovuto al fatto che avevate dato per scontato il risultato. Cercate invece di guardare il quadro più ampio della questione e di come al riguardo si adattano i vostri piani.

Potrebbe infatti aprirvi a un mondo completamente nuovo. E la cosa riguarda soprattutto il lavoro. Cambiate le solite strategia e aprite nuovi orizzonti. Spezzare le vecchie modalità vi farà ottenere un inaspettato quanto immediato successo. E’ così che vi ritroverete sotto i riflettori ed è possibile che gli altri vi seguiranno.

Amore

In coppia: avrete la sensazione che il partner sia distante, distratto. Non passate la giornata a rimuginare, come tutti ha dei problemi.

Soli: la tendenza è quella di mettere tutto in discussione. Fate pure ma che sia in modo positivo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate di trarre conclusioni.

Umore

Con la Luna in Cancro che punta i riflettori sul vostro settore delle finanze potreste sentirvi pronti a prendere un’iniziativa audace. Ma prima di muovervi, annuncia l’oroscopo, forse è necessaria un’adeguata preparazione. Non fate, dunque, nulla di rischioso, evitate accuratamente. Se, ad esempio, qualcuno vi fa un’offerta dubbia, rifiutate. Un piano ben congegnato, invece, porterà a una svolta positiva.

Più in generale, per oggi cercate di non approfondire alcune questioni di lavoro fino al punto da esserne ossessionati. Cercate di prendere tempo prima di trarre conclusioni. Il ritmo della giornata è all’insegna della routine e potrebbe non piacervi. E’ un fatto passeggero.

Amore

In coppia: una botta di gelosia oggi potrebbe scatenare paure ingiustificate sulla fedeltà del partner.

Soli: dichiarate pure il vostro amore ma andateci piano. Con la vostra foga rischiate di far scappare l’altro/a.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un problema succhia le energie.

Umore

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni e voi, al riguardo, vi metterete al riparo dalle emozioni. Sebbene questo transito spinga a scendere a compromessi e negoziare, le energie odierne non sono particolarmente adatte alla cooperazione. L’oroscopo annuncia che non siete in sintonia con la sensibilità di chi vi circonda e ciò in voi può scatenare la tendenza a proteggervi in modo eccessivo.

Sarete tentati di isolarvi, potreste persino mostrarvi freddi e distaccati. Più in generale, potreste avere necessità di risolvere un problema che succhia la vostra energia. Dare la priorità alla questione è saggio, poiché chiuderlo può eliminare tensioni inutili.

Amore

In coppia: il partner oggi non saprà come prendervi ma forse nemmeno voi capite bene le vostre emozioni.

Soli: vietato contattare ex. Concentratevi invece sulle persone che avete attualmente a portata di mano.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): non è il momento di prendere decisioni.

Umore

I transiti planetari al vostro segno parlano di lavoro. Sarete insoddisfatti di voi, del percorso che avete intrapreso o dell’atteggiamento di chi vi circonda: colleghi o collaboratori oppure clienti se avete un’attività commerciale. Con uno/a in particolare potrebbe esserci una grossa litigata che rischierà di prendere una brutta piega. Ma non è il momento di agire, di prendere una decisione.

Aspettate il 14 novembre quando Marte in Ariete riprenderà il moto diretto. Stesso discorso, segnala l’oroscopo, riguarda la famiglia in cui forse sarete costretti a fare delle scelte che provocano dispiacere. Anche qui, prima di muovervi aspettate la data consigliata.

Amore

In coppia: la relazione si rafforza ma oggi preciserete che non avete nessuna intenzione di limitare la vostra libertà.

Soli: voglia di conquistare un cuore, di vivere una relazione stabile. E i pianeti vi accontentano. Storia d’amore in vista!

Pesci (20 febbraio-20 marzo): complimenti che fanno bene all’autostima.

Umore

Gran bella giornata, i transiti odierni mandano al vostro segno vibrazioni positive e arriveranno bei complimenti. Faranno bene all’autostima, soprattutto se siete alle prese con una relazione di lavoro o personale in cui l’altro/a tenta di sminuirvi. L’oroscopo annuncia che oggi siete ottimisti, volete distrarvi, evadere, divertirvi in modo spensierato.

C’è armonia con chi vi circonda, le conversazioni sono molto positive. Non è escluso che riprenderete delle relazioni del passato che si erano interrotte. E stavolta andrà tutto liscio. La Luna in Cancro vi rende dinamici, pronti a intraprendere nuove cose, partire alla scoperta di nuovi orizzonti. Oggi tutto è possibile!

Amore

In coppia: ciò che desiderate di più è trascorrere del tempo accanto al partner. Avete bisogno di sentirlo vicino/a.

Soli: vento di novità! Una conversazione con una persona vi farà capire che potrebbe iniziare una bella storia.