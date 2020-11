Oroscopo del 7 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Scorpione (non volete seguire le regole) e Vergine (il riposo psicofisico è una priorità).

Oroscopo del 7 novembre, gli astri mettono in guardia la Vergine (praticate attività rilassanti) e Scorpione (rifiutate di ascoltare). Per gli altri segni l’indicazione generale è: evitate di essere troppo critici.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): utilizzare al meglio le energie.

Umore

E’ un bel fine settimana in cui dovete accettare gli inviti e uscire. Tutto ciò che farete sarà divertente, vi distrarrete e proverete un autentico senso di benessere. Non solo, l’oroscopo segnala che avrete la possibilità di fare nuove conoscenze. Inoltre, con il fascino che avete nessuno potrà resistervi.

In ogni caso, se in questi giorni una persona non avesse più intenzione di impegnarsi in un progetto o in una collaborazione su cui avevate contato, fare marcia indietro è la cosa migliore. Utilizzerete e al meglio le energie in altre associazioni più fruttuose e appaganti.

Amore

In coppia: è il momento, se ancora non l’avete fatto di consolidare la relazione. Matrimonio, convivenza.

Soli: un incontro potrebbe farvi perdere la testa ma siete pregati di non partire in quarta.

Toro (22 aprile-20 maggio): bisogno di sicurezza e comfort.



Umore

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e voi avete bisogno di sicurezza e comfort, sentirvi rassicurati dalla presenza di persone e situazioni familiari. L’oroscopo annuncia che sarete orgogliosi delle relazioni più strette, una persona cara potrebbe essere di supporto, motivarvi ed è una cosa fantastica. Ma non solo, il vostro senso della giustizia vi permette di superare eventuali piccoli problemi.

In questo momento avete intenzione di creare nella vostra vita equilibrio e armonia. Nella vita sociale è possibile che un’amicizia recente scateni un conflitto interiore. Da una parte vorrete stare alla larga e dall’altra approfondire la conoscenza.

Amore

In coppia: nuove decisioni per il prossimo futuro., nuovi progetti insieme al partner!

Soli: giornata che riserva piacevoli sorprese, compreso un incontro che scatenerà la passione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): non dovete essere troppo accomodanti.

Umore

Con la Luna in Leone ad attendervi c’è un bel fine settimana, vi troverete in buona compagnia e vi divertirete. Anzi, sarebbe meglio dire che sarete voi a far divertire gli altri con battute, storie spiritose e rendere l’atmosfera rilassante. E sì poiché la dissonanza Mercurio-Saturno è vero che sta per terminare ma per ora non è che circoli molta gioia.

In ogni caso, annuncia l’oroscopo, se dovete concludere un accordo o portare avanti un impegno evitate di essere eccessivamente gentili e comprensivi. Cercate una via di mezzo. Essere troppo accomodanti potrebbe non andare a vostro vantaggio per cui siate chiari su ciò che volete ottenere.

Amore

In coppia: sarete pieni di attenzioni, appagherete i desideri del partner. In vista, momenti deliziosi.

Soli: pronti a conquistare. Volete una storia frivola o importante? A decidere siete soltanto voi.

Cancro (21 giugno-22 luglio): gratificatevi con un regalino.

Umore

Le persone care renderanno questo fine settimana molto affettuoso. Faranno di tutto per regalarvi piacere e vedervi sorridere. L’oroscopo annuncia che se volete voglia di gratificarvi con un regalino, non esitate. Il piacere che vi concedete è essenziale per il vostro benessere. Non deve essere qualcosa di costoso, a volte può bastare un buon pranzetto.

In questo momento potreste provare insoddisfazione riguardo il raggiungimento di un obbiettivo o di un’ambizione, pensate che non stiate facendo progressi e vi chiedete quando cambieranno le cose. Con Marte che nel giro di pochi giorni tornerà in modo diretto, il vento inizierà a girare a vostro favore.

Amore

In coppia: idee originali, oggi portate nella relazione un tocco di magia, volete vivere esperienze inedite con il partner.

Soli: tenere conversazioni, anche online, con una persona conosciuta di recente. L’inizio di una storia?

Leone (23 luglio-23 agosto): il risveglio del passato.

Umore

Nel fine settimana la Luna sosta nel vostro segno e oggi potrebbe far tornare a galla un problema che pensavate fosse superato. Il Sole attualmente è in Scorpione e risveglia il passato. Ciò che è accaduto può avervi scombussolato, creato delle situazioni poco liete di cui ancora oggi ne sentite le conseguenze. Sia chiaro ciò non vuol dire, annuncia l’oroscopo, che in vista c’è una catastrofe.

Anzi, con gli attuali passaggi risolverete alla grande, avrete la possibilità di correggere il tiro. Potreste inoltre ritrovare l’accordo con una persona. Il cielo astrale risveglia le vostre ambizioni e dovete cercare il sostegno di chi conta.

Amore

In coppia: nel caso dobbiate farvi perdonare, oggi sarete pronti a chiedere scusa. Il partner non commenterà ma sarà felice.

Soli: la solitudine vi pesa e potrebbe frullare nella mente l’idea di contattare un/a ex. Lasciate perdere.

Vergine (24 agosto-23 settembre): il riposo psicofisico è una priorità.

Umore

Con la Luna in Leone che sosta alle spalle del vostro segno, nel fine settimana per placare le tensioni interiori dovreste dedicarvi ad attività rilassanti, che avranno il potere di distrarvi. L’oroscopo consiglia di non rimuginare e placare la mente. Prima che inizi un nuovo ciclo lunare con la Luna nel vostro segno (il 9 novembre) il riposo psicofisico è una priorità.

Evitate che i dubbi prendano il sopravvento e di vedere problemi dove non ce ne sono. Rilassarvi non vuol dire necessariamente isolarvi e rimanere chiusi in casa. Potete ad esempio, organizzare un’uscita con gli amici o i familiari.

Amore

In coppia: complicità, fusione totale. Con il partner siete più innamorati che mai! Felici e appagati.

Soli: colpo di fulmine all’orizzonte! E la storia prenderà il via immediatamente. Volterete pagina.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): riannodare vecchie relazioni.

Umore

La Luna in Leone al vostro segno regala un bel fine settimana, al centro della scena c’è l’amicizia, la solidarietà e la reciproca generosità. La vita sociale è al top, le relazioni brillano, potreste stringere nuove conoscenze con persone affini, che condividono i vostri stessi interessi. L’oroscopo segnala che siete pronti a cooperare, negoziare e risolvere i problemi.

Chi vi circonda vi riserva parecchie attenzione e se avete intenzione di riannodare vecchie relazioni forse interrotte bruscamente, è il momento giusto per contattare. Sarete accolti con grande affetto e voi felici di aver fatto il primo passo.

Amore

In coppia: con la perseveranza, insieme al partner raggiungerete gli obbiettivi che avete in mente.

Soli: numerosi incontri, qualche iniziativa audace ma per scegliere la persona giusta fidatevi dell’istinto.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): prendere cura di voi stessi.

Umore

Con Venere in Bilancia potreste voler tenere alcune questioni per voi, ad esempio una conversazione che richiedere tempo per essere digerita. Potrebbe, infatti, volerci un po’ di tempo per elaborarla e decidere quale dovrebbe essere la prossima mossa. L’oroscopo annuncia che ciò è un’opportunità anche per riflettere più in generale e prendere cura di voi stessi.

Con la Luna in Leone, inoltre, nel fine settimana rifiuterete di ascoltare ciò che dicono gli altri o seguire alcune regole. Sarete un po’ rigidi e forse per buone ragioni. Chi vi circonda potrebbe andare oltre alcuni limiti, dire cose che non avete voglia di sentire.

Amore

In coppia: sbalzi d’umore, nervosismo e tutto diventa complicato. Cercate di gestire l’insoddisfazione.

Soli: un incontro inatteso può rappresentare l’opportunità di iniziare una storia. A patto che sappiate gestire l’umore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rivitalizzare il quotidiano.

Umore

Le conversazioni sono più facili, c’è accordo con chi vi circonda, l’atmosfera di questo fine settimana è piacevole, propizia all’evasione. Avrete la possibilità, annuncia l’oroscopo di spezzare la solita routine, dovete solo trovare dei modi creativi per rivitalizzarla. Oggi, potrete anche alle spalle tutti quei dettagli che in questo momento sono motivo di contrarietà, di piccolo conto sia chiaro.

Nulla di drammatico. Sviluppate una visione rilassata della vita e cercate di trovare una soluzione a vecchi litigi. Divertitevi a ritrovare vecchi contatti, riceverete prove d’affetto. Infine, alle persone care dite quanto sono importanti, trascorrete del tempo insieme a loro.

Amore

In coppia: dolcezza reciproca, il desiderio è al top. La serata si annuncia particolarmente bollente.

Soli: scambio di messaggi birichini con una persona conosciuta di recente. E il gioco di seduzione vi intrigherà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siete un punto di riferimento.

Umore

La Luna in Leone accentua la vostra sensibilità, l’emotività che sarete tentati di reprimere. Sarebbe un errore, lasciatevi andare alle emozioni. Cercate di capire meglio voi stessi e i recenti eventi. L’oroscopo annuncia che oggi e domani sarete in grado di relazionarvi ottimamente con chi vi circonda, ovunque porterete pace e armonia.

Avete la possibilità di rafforzare tutti i legami affettivi. Per gli amici e i familiari siete un punto di riferimento importante. Siete forti e pronti a sostenerli. E state pur certi che le persone care quando ne avrete bisogno ricambieranno il sostegno.

Amore

In coppia: il partner dimostrerà la profondità dei suoi sentimenti. Progetti a due molto importanti.

Soli: affascinati da una persona potreste dare il via a una piccola storia d’amore. Cercate di approfondire la conoscenza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): buone notizie riguardanti un progetto.

Umore

Fine settimana piacevole, divertente e lavoro o vita personale potreste avere un piccolo successo che gratificherà parecchio il vostro ego. Non è escluso che arrivino buone notizie riguardanti l’avanzamento di un progetto. In questo momento, segnala l’oroscopo, desiderate un’atmosfera armoniosa ed è probabile che contattiate gli amici, anche attraverso videochiamate. Saranno comunque conversazioni molto affettuose e condite da senso dell’umorismo.

In famiglia, unica nota dolente, potrebbe esserci un problema. Tutto ciò che vi sembra ingiusto o squilibrato potrebbe essere difficile da affrontare ed è probabile che, per oggi e domani, eviterete di affrontare qualsiasi questione. E fate bene. Per discutere e chiarire le cose c’è bisogno di molto tempo e di pazienza.

Amore

In coppia: se avete la sensazione che il partner sia un po’ distaccato, parlatene sinceramente. Vi sentirete meglio e il partner apprezzerà la vostra franchezza.

Soli: nuovi e intriganti incontri! E l’atteggiamento spontaneo aggiunge una nota di fascino alla vostra personalità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): alla larga da chi vuole sminuirvi.

Umore

Una conversazione potrebbe stimolarvi e spingere a riflettere. Qualcosa che vi dirà una persona potrebbe essere proprio ciò di cui avevate bisogno di ascoltare e sarà d’aiuto a prendere una decisione difficile. L’armonia tra Sole e Nettuno, attiva per tutto il fine settimana, sollecita la vostra generosità, la comprensione, la compassione e il senso di sacrificio nei confronti di chi ovviamente ne ha bisogno.

Ne trarrete soddisfazione, avrete la sensazione di fare del bene, di aiutare ed è noto che è la missione del vostro segno. In ogni caso, segnala l’oroscopo, alla larga da chi tenta di sminuirvi, farvi credere che il vostro impegno non vale niente.

Amore

In coppia: sognate in grande, forse pensate a una nuova luna di miele o a qualcosa che possa sorprendere il partner.

Soli: sognate il grande amore? Trasformate il sogno in una realtà. E se necessario cambiate metodo di conquista.