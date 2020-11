Oroscopo del 8 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Cancro (prendete troppo in mano le situazioni) e Ariete (uno scontro di opinioni).

Oroscopo del 8 novembre, gli astri mettono in guardia l’Ariete (fissati sulle vostre idee) e Cancro (rimproveri da un familiare). Per gli altri segni l’indicazione generale è: la gentilezza delle parole crea fiducia (Lao-Tzu).

Ariete (21 marzo-21 aprile): uno scontro di opinioni.

Umore

La dissonanza Sole in Scorpione e Luna in Leone potrebbe scatenare uno scontro di opinioni, quando invece tra voi e l’altro/a dovreste trovare un accordo. I due segni sono ostinati, con la tendenza a fissarsi sulle loro idee, a rimanere fermi sulle proprie posizioni e ciò potrebbe rendere difficile uscire dal vicolo cieco.

Se voi riuscirete ad andare oltre e pensare solo al risultato che volete ottenere, sistemerete le cose. In caso contrario potreste arrivare anche a una rottura. In ogni caso l’oroscopo vi consiglia di ritagliare un po’ di tempo per il divertimento o dedicarvi al vostro hobby preferito.

Amore

In coppia: evitate di parlare di questioni di denaro, un argomento che potrebbe far emergere una discussione.

Soli: le esperienze del passato vi hanno deluso e oggi, se ci sarà un incontro, sarete molto cauti.

Toro (22 aprile-20 maggio): trovare un terreno d’intesa con i familiari.



Umore

Con la Luna in Leone che sosta nel vostro settore della casa, della famiglia potrebbe essere necessario prendere una decisione riguardante un progetto importante. Sole e Luna in dissonanza tuttavia fanno pensare che sarà difficile che tutti siano d’accordo sul da farsi e saranno molto testardi. Se volete risolvere dovrete dimenticare la diversità di vedute e trovare, anche se è difficile, un compromesso.

L’oroscopo suggerisce di concentrarvi solo sul risultato. Oggi, inoltre, a causa della dissonanza Venere-Marte un problema con un amico/a potrebbe raggiungere il culmine. L’aspetto terminerà venerdì prossimo e l’atmosfera si placherà.

Amore

In coppia: giornata ideale per esprimere i sentimenti al partner, la gioia che vi dà la sua presenza.

Soli: incontro con un amico e diventerà molto, molto intimo. Potrebbe sorprendervi ma ne sarete felici.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): idee e progetti sono ben accolti.

Umore

E’ una bella domenica, siete dinamici, incontri e spostamenti sono piacevoli e quando parlate catturate l’attenzione di chi vi circonda. Ma non solo, l’oroscopo annuncia che avrete la splendida sensazione di essere fisicamente attraenti! Le vostre idee e i progetti saranno ben accolti e potrete dunque già presagire il futuro successo che vi aspetta.

Il 2021 per il vostro sarà ricco di opportunità, il vento girerà a vostro favore. Se con i familiari o gli amici, infine, state attraversando un periodo difficile cercate di porre fine a questo reciproco sentimento di frustrazione, siate onesto con voi stessi e su alcuni punti prendete in considerazione un compromesso.

Amore

In coppia: è una splendida giornata, con il partner vivrete momenti magici e indimenticabili.

Soli: sulla vostra vita affettiva soffia un vento di novità. Non è escluso un colpo di fulmine!

Cancro (21 giugno-22 luglio): un litigio con una persona cara.

Umore

La Luna in Leone sosta nel vostro settore del denaro e rappresenta un invito ad attenervi a un piano di spesa relativo a un progetto e non deviare. Se avete dunque stabilito un budget evitate di lasciarvi tentare da una spesa extra. Con la dissonanza Venere-Marte – fino venerdì prossimo – non è escluso che ci sia una lite con una persona cara.

Potrebbe riguardare il vostro atteggiamento in famiglia o con un familiare in particolare. Potrebbero rimproverarvi di prendere troppo in mano le situazioni ma voi sapete bene che non facendolo, nessuno lo farebbe. Può essere tuttavia, annuncia l’oroscopo, che la settimana prossima troverete un accomodamento ma voi siete certi che non durerà.

Amore

In coppia: se prenderete tutto meno sul serio la giornata sarà ottima. Mostrate più leggerezza!

Soli: sicurezza in voi stessi e l’anima gemella sarà vostra! Dite no all’esitazione e ai timori.

Leone (23 luglio-23 agosto): siate più comprensivi con una persona cara.

Umore

La Luna nel vostro segno in dissonanza con il Sole in Scorpione fa emergere emozioni intense e spingere a chiedere quali iniziative prendere riguardo a una persona cara con cui avete avuto un diverbio. Vorreste ritrovare l’accordo e parlarne, ovviamente sarebbe la cosa migliore e più utile.

Ma l’altro/a potrebbe ignorarvi, non avere alcuna intenzione di chiarire e voi sentirvi incompresi, arrabbiarvi ancora di più, reagire in modo eccessivo. Evitate di agitarvi o peggio fissarvi e cercate invece di mettervi nei suoi panni. Ovvero, annuncia l’oroscopo, siate comprensivi, cercate di capire le sue motivazioni. Siete sicuri di essere dalla parte della ragione?

Amore

In coppia: ne avete abbastanza delle divergenze ed è lo stesso per il partner. I sentimenti ancora una volta hanno la meglio.

Soli:potreste innamorarvi a sorpresa di una persona conosciuta tempo fa oppure con cui avete avuto una flirt poi finito male. In questo secondo caso, non è esclusa una riconciliazione.

Vergine (24 agosto-23 settembre): il settore finanze al momento è complicato.

Umore

La dissonanza Venere-Marte può avere un impatto sulle vostre finanze e probabilmente sarete costretti a insistere per ottenere una somma di denaro che vi è dovuta. In questo momento, il settore presenta un po’ di complicazioni. Occhio, in generale, agli acquisti impulsivi o alle decisioni improvvise riguardanti le questioni di denaro.

L’oroscopo segnala inoltre che oggi vorrete imporre a tutti i costi il vostro punto di vita. Sicuri che sia la strada giusta per discutere di un argomento con una persona cara? Non esagerate e mantenete un atteggiamento diplomatico. Anche perché l’altro/a potrebbe essere più determinato di voi e la questione sfociare in una lite.

Amore

In coppia: tenerezza, grandi attenzioni per il partner. La relazione vi riempie di gioia, il partner è al settimo cielo.

Soli: la persona che vi attrae ricambia e vuole approfondire la conoscenza. Bando alla timidezza e andate avanti. Non resterete delusi.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): uscire, distrarvi vi farà un gran bene.

Umore

La vita sociale questa domenica è al centro della scena e siete dell’umore giusto per fare incontri e nuove conoscenze. Uscire, distrarvi vi farà un gran bene. Con la Luna in Leone potreste desiderare di organizzare degli eventi, anche improvvisati ma che vi daranno la possibilità di entrare in contatto con persone che contano.

Tuttavia l’oroscopo annuncia che nelle relazioni con le persone care è un’altra musica. Circolano tensioni di fondo e voi invece vorreste solo pace e armonia, più del solito. A cercare la lite non sarete voi, ma chi vi circonda.

Amore

In coppia: la dissonanza Venere-Marte può scatenare un conflitto ed è noto che a voi non piace. E a sistemare la situazione probabilmente sarà il partner.

Soli: potreste innamorarvi di una persona che non vuole o non può, perché già impegnata, avere una relazione con voi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): tentati di premere l’acceleratore.

Umore

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e voi rifletterete sugli obbiettivi da raggiungere, sui risultati da ottenere. L’oroscopo annuncia che se con un’altra persona siete in competizione per un posto di lavoro o un’opportunità riguardante la carriera, nei prossimi giorni ciò potrebbe scatenare una certa tensione.

La tentazione di premere l’acceleratore può essere forte ma comportare anche parecchio stress. Puntare a essere i primi, a vincere la competizione non è una cosa negativa ma un atteggiamento rilassato può farvi ottenere ugualmente ciò che volete e senza angosciarvi troppo.

Amore

In coppia: con il partner rischiate di essere poco tolleranti e creare un’atmosfera poco piacevole.

Soli: rilassatevi, leggete un libro o guardate un film. Non è la giornata ideale per conquistare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): buonumore, splendide idee da condividere.

Umore

Con la Luna in Leone siete di buonumore, il desiderio odierno è quello di ampliare gli orizzonti, vivere esperienze diverse, avere conversazioni interessanti. L’oroscopo annuncia che siete comunicativi, avete splendide idee che dovete condividere senza indossare maschere, ciò che direte più in generale avrà un impatto positivo e sarete in grado di far passare il vostro messaggio.

Le relazioni vanno alla grande, approfittatene senza porvi domande inutili. Ma non solo: la vostra generosità è ricompensata da riconoscenza e stima. Immaginazione, dinamismo e azione sono in programma. Potete realizzare progetti, dare corpo alle ambizioni e ottenere i risultati attesi.

Amore

In coppia: l’aspetto Venere-Marte crea un rinnovamento, il rilancio del desiderio e della sensualità.

Soli: è possibile che vi chiediate se un’amicizia potrebbe prendere una piega amorosa oppure abbiate un incontro reale con qualcuno conosciuto online.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): è difficile mantenere l’intesa in famiglia.

Umore

Venere e Marte in dissonanza al vostro segno annunciano che sarà difficile mantenere l’intesa con un familiare. E’ probabile che vi esprimiate in modo secco, darete un consiglio che sembrerà un ordine e l’altro/a dirvi che avete oltrepassato il limite.

Ma l’oroscopo segnala che il confronto potrebbe essere anche con un amico o un team con cui lavorate. Se siete coinvolti in un progetto, potresti essere in una fase critica, il che significa che se volete raggiungere un risultato non potrete permettervi troppe discussioni sulla diversità di vedute. Scendere a compromesso, essere più flessibili è la cosa migliore.

Amore

In coppia: atmosfera elettrica, forse a causa di obblighi, del peso del quotidiano, delle questioni familiari.

Soli: per oggi, non sentite il bisogno né la voglia di fare nuove conoscenze. E’ un fatto temporaneo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): contenti di un progetto di lavoro.

Umore

La dissonanza Venere-Marte sul vostro segno ha un impatto positivo. Sarete soddisfatti, contenti e stimolati da un progetto lavorativo. Potrebbero infatti avervi proposto qualcosa che ha scatenato il vostro entusiasmo e avete voglia di impegnarvi, investire le energie. In questo momento siete molto persuasivi e se volete far cambiare idea a una persona o che si schieri al vostro fianco ci riuscirete con grande facilità.

L’oroscopo al contempo annuncia che potreste essere spinti a non voler deludere le richieste di chi vi circonda, soprattutto dei familiari. Accontentare tutti non è facile ed è stancante. Per questo sarete pronti a ribellarvi e stabilire dei sani limiti dicendo qualche no. Il che non guasterà il vostro buonumore.

Amore

In coppia: dedicherete più tempo al partner e oggi potreste fare una gita oppure organizzare una serata sensuale. Vi sentirete entrambi appagati..

Soli:voglia di conquistare, di sentirvi al centro della scena, di apparire. Ma esagerando rischiate di perdere un po’ di fascino.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): andrete ben oltre le vostre aspettative.

Umore

La Luna in Leone segnala che un progetto potrebbe essere arrivato a una fase finale ed è il momento di prendere le ultime decisioni. Se finora le cose sono andate bene, potrebbe essere solo una questione di dettagli lasciati in sospeso. In caso contrario, potrebbe essere necessario rivederlo ed essere molto pratici così da evitare ulteriori ritardi.

Allora, sfidate voi stessi e andrete oltre le vostre aspettative. Siete nella posizione, annuncia l’oroscopo di spingere le cose in una nuova direzione. Siete veloci ad apprendere, aperti e pronti a dare la priorità a ciò che conta di più.

Amore

In coppia: una questione di denaro potrebbe essere al centro di una lite con il partner. Vi metterà in tutti gli stati.

Soli: con una persona, cercate di fare una netta distinzione tra desiderio e amore. Cosa che spesso non fate.