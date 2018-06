Oroscopo del Toro16 giugno 2018

Oroscopo del 16 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

atmosfera sempre un po’ tesa…

Atmosfera sempre un po’ tesa, siete ai limiti della sopportazione e la vostra proverbiale capacità di mantenere la calma potrebbe essere messa a dura prova. Non è una situazione nuova ma è riemersa da quando Venere, mercoledì, è entrato in Leone. Il pianeta oggi è in dissonanza con la Luna e Urano e non si può dire che nel vostro territorio circoli calma e pace.

