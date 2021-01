Oroscopo del weekend: Oroscopo sabato 23 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo del Weekend di sabato 23 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (di buonumore) e Leone (relax, delegate).

Oroscopo 23 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): di buonumore, siete un’ottima compagnia

Oroscopo Weekend Ariete umore

Se un amico ha fatto qualcosa che ritenete un autentico tradimento potreste provare un po’ di rancore, cosa che peraltro non è da voi. E infatti lo supererete in un batter di ciglia, sarete comprensivi e pronti eventualmente ad accettare le scuse.

In ogni caso, annuncia l’oroscopo, che perdonare è un fatto lodevole non dovete sentirvi a disagio se non riuscirete a dimenticare completamente. I pianeti, oggi vi permettono di vedere il lato positivo della vita, vi dotano di senso dell’umorismo, dell’ironia e siete la compagnia ideale per chi vi vuole rilassarsi.

Oroscopo Week End Ariete 23 Gennaio amore

In coppia: nuovi progetti di vita a due, il partner sarà d’accordo su tutto, il vostro parere è prezioso.

Soli: per oggi, privilegerete le amicizie. Non provate il desiderio di innamorarvi, di vivere una storia.

Oroscopo del fine settimana 23 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): delegate e rilassatevi

Oroscopo Sabato Leone umore

Non dovete portare da soli il fardello delle responsabilità per cui oggi delegate qualcosa. La settimana è stata pesante e nel fine settimana avete il diritto di pensare soltanto a voi, fare ciò che più vi piace senza mettervi alcun limite.

Ultimamente di limiti ne avete anche troppi e nel vostro territorio circola un bel po’ di stress. Allora, per oggi e domani avrete la possibilità di sentirvi meno sotto pressione e anche grazie alla presenza di familiari e amici. Saranno pronti a sostenervi, a dare una mano in caso di bisogno.

Oroscopo Sabato Leone amore

In coppia: superate le difficoltà di ieri, oggi non ci sarà alcun braccio di ferro. L’atmosfera è più serena.

Soli: decisi a incontrare l’anima gemella e convinti che ci riuscirete. Il fatto è che siete molto esigenti, mirate alla perfezione.

Oroscopo Week End 23 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate di voler imporre le vostre idee

Oroscopo fine settimana 23 gennaio Sagittario: umore

Un progetto potrebbe aver raggiunto il punto di non ritorno. Da quando avete dato il via potrebbero esserci stati diversi cambiamenti e non somigliare affatto al piano iniziale. E potrebbe cambiare di nuovo. L’oroscopo annuncia che se dovete, al riguardo, prendere delle decisioni, un mix di intuizione e logica potrà essere utile, ma la creatività lo renderà decisamente migliore!

Per oggi, in ogni caso, evitate di voler imporre a tutti i costi le vostre idee o opinioni. Anche quelle degli altri possono essere ugualmente valide.

Oroscopo week end Sagittario 23 gennaio: amore

In coppia: con il partner l’amore diventa ogni giorno più forte! Sarà un fine settimana memorabile.

Soli: se pensate che nessuno noti il vostro fascino, sbagliate. E’ che molte persone non osano farsi avanti.

