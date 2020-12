Oroscopo del week end. L’Oroscopo di sabato 19 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (interiormente ansiosi) e Capricorno (mostrate affetto alle persone care),

Oroscopo del 19 dicembre, gli astri segnalano alla Vergine un po’ di nervosismo per una questione che è sul punto di deteriorarsi e al Capricorno di dedicare attenzioni ad amici e familiari.

Oroscopo del week end del 19 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): più disposti ad aiutare gli altri.



Oroscopo Toro umore

Siete in grado di fare grandi cose e di sicuro, nel giro di poco, ne realizzerete alcune. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che potreste ricevere una promozione, raggiungere degli obbiettivi e avere successo che doperanno la sicurezza in voi stessi.

Oggi siete meno rigidi, meno inclini a controllare tutto e più generosi, disposti ad aiutare gli altri, a sostenere e mostrare empatia. Penserete prima di tutto agli altri e vi farà bene. Solidarizzare, in questo fine settimana, è proprio ciò di cui avete bisogno.

Oroscopo toro amore

In coppia: l’intesa è perfetta, siete sulla stessa lunghezza d’onda. La relazione va a gonfie vele.

Soli: simpatici, attraenti oggi potrebbe esserci un incontro. E non si tratterà di un flirt passeggero.

Oroscopo del week end 19 dicembre 2020 Vergine (24 agosto-23 settembre): una situazione è sul punto di deteriorarsi.

Oroscopo vergine umore

Attenti ai bisogni delle persone care così da dimostrare – ed è ciò che fate meglio – il vostro affetto. Al vostro segno nulla fa più piacere che soddisfare le aspettative di amici e familiari anzi a volte le anticipate. Ma voi vi sentite rassicurati? Sembra che interiormente siate ansiosi, nervosi e forse per una situazione che è sul punto di deteriorarsi.

L’oroscopo annuncia di accogliere la trasformazione. Ne guadagnerete in autostima e sperimenterete una libertà che non provate da tempo. Vi affrancherete da vecchi punti di riferimento diventati soffocanti.

Oroscopo vergine amore

In coppia: un po’ intolleranti nei confronti del partner, rischiate di essere anche un po’ egoisti. Occhio, potrebbe rendervi pan per focaccia.

Soli: dalle amicizie potrebbero arrivare belle novità. Potrebbero presentarvi una persona e scattare immediata l’attrazione!

Oroscopo del week end 19 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): è la giornata giusta per convincere.

Oroscopo capricorno umore

E’ un fine settimana – con la Luna in Pesci – favorevole alle relazioni con amici e familiari. Telefonate, conversate, mostrate interesse nei loro confronti. Ma non solo, l’oroscopo annunciano che il vostro talento di mediatori sarà utile ad appianare i conflitti latenti e, inoltre, per utilizzare al meglio la vostra capacità oratoria.

Se volete convincere una persona o difendere una causa è la giornata giusta. In tutto ciò che intraprendete cercate la sicurezza, la stabilità. E ciò vi consentirà, prossimamente di evolvere su un terreno solido.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: intesa perfetta, insieme siete felici! Che dire? Nel vostro caso, amore fa rima con per sempre.

Soli: solitamente siete riservati ma oggi siete aperti, disponibili e gli amici potrebbero presentarvi una nuova conoscenza.

