L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 12 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Da domenica 13 a martedì 15 novembre, dovete esaminare su cosa impegnare le vostre energie e il tempo così da poter progredire nel lavoro. Con i buoni aspetti di Mercurio e Venere a Plutone, potenzialmente l’impegno e le vostre strategie dovrebbero trasformare positivamente il vostro status professionale, i risultati, la vostra immagine. Ma potrebbe essere necessario favorire una maggiore coinvolgimento dei colleghi. L’unione fa la forza! L’atmosfera diventerà per fortuna più leggera quanto mercoledì 16 novembre, Venere entrerà in Sagittario seguito il 17 da Mercurio: il ritmo non sarà lento ma rock and roll, vi spingerà a cogliere nuove opportunità di lavoro che miglioreranno la vostra reputazione! Ma con Mercurio in Sagittario, al contempo dovete fare attenzione a come affermate convinzioni e opinioni poiché con questo transito potreste dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato! Venerdì 18 novembre, il buon aspetto Sole-Plutone, accentua l’orgoglio: occhio, potrebbe avere un impatto negativo sul posto di lavoro e sulla reputazione. Non dovete lasciare che l’ego ostacoli il vostro successo! In coppia: nessun pianeta guarda di traverso la vostra relazione anzi, splende il sole! Con il partner c’è serenità, amore, passione: insieme siete felici. Soli: un colpo di fulmine porterà a una relazione importante! Non ponetevi troppe domande e ascoltate la voce del cuore. Troppa razionalità fa male alle storie d’amore. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Lunedì 14 novembre, con l’armonia Sole-Nettuno avrete voglia di accantonare il lavoro e concedervi un po’ di tempo libero. E’ possibile che abbiate intenzione di stabilire un confine tra la vostra vita personale e quella lavorativa, ma il boss potrebbe cercare di superare quel confine. Tra il 13 e 15 novembre, in ogni caso, con il buon aspetto di Mercurio e Venere a Plutone, c’è aria di trasformazione: potreste essere pronti a esplorare una nuova avventura di lavoro o a parlare con il boss di un cambiamento per quanto riguarda gli impegni. Il 15 novembre, con lo splendido aspetto Sole-Nettuno avrete un’idea più chiara delle persone con cui lavorare o quali aspirazioni sviluppare. Lo stesso giorno con l’armonia Venere-Nettuno e il 16 tra Mercurio e Nettuno avrete la possibilità di ampliare il raggio d’azione. Il 16 novembre, Venere entrerà in Sagittario e il 17 arriverà Mercurio: i vostri progetti e piani potrebbero avere un enorme successo ma sarà indispensabile esaminare i dettagli del vostro impegno, eventualmente finanziario. Lavorare con colleghi positivi sarà d’aiuto a essere più ottimisti riguardo allo sviluppo dei vostri progressi. In coppia: tutto va bene, dovete fare solo attenzione a mercoledì: sarete nervosi e qualsiasi osservazione del partner la trasformerete in un dramma! Soli: finalmente sarete in grado di realizzare i vostri sogni di amore, stabilità e felicità! Qualsiasi relazione nascerà questa settimana andrà avanti nel tempo. : tutto va bene, dovete fare solo attenzione a mercoledì: sarete nervosi e qualsiasi osservazione del partner la trasformerete in un dramma!

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Sabato 12 novembre, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno in Pesci grazie ad alcune idee brillanti vi farete notare dalle persone giuste. Sfruttate l’intuito per concludere un buon affare o ottenere il lavoro a cui ambite. Da domenica 13 al 15 novembre, Mercurio e Venere sono in armonia con Plutone: se nella routine, nella professione circola un po’ di frustrazione, dovreste cercare di semplificare il quotidiano, le vostre abitudini, il lavoro per rendere tutto più produttivo e possibilmente più divertente. A volte sono utili anche piccoli cambiamenti. Tenete presente che nel lavoro lo sforzo darà i suoi frutti! E’ una settimana in cui impegnarvi o parlare di qualcosa può essere d’aiuto a fare progressi! Il 16 novembre, Venere entra in Sagittario e il 17 seguirà Mercurio: sarete pronti a cogliere un’opportunità e al riguardo avrete delle conversazioni mirate a negoziare. In particolare Venere in Sagittario sarà d’aiuto a lanciarvi con coraggio in una relazione professionale, un accordo o una nuova occasione di lavoro.

In coppia: questa settimana avvertite il bisogno di stare ancora più vicini. Se vi è possibile concedetevi un viaggetto, una vacanza romantica lontani da occhi indiscreti.

Soli: potere di seduzione al top e tanta voglia di flirtare. Passerete da una tentazione all’altra senza porvi problemi…

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Sabato 12 novembre, è un ottimo momento per espandere i vostri orizzonti: il buon aspetto Venere-Nettuno vi spinge a trovare ispirazione in tutto, dalla vostra cultura alle prospettive di chi vi circonda. Da domenica 13 al 15 novembre, con il buon aspetto di Venere e Mercurio a Plutone, è importante che trasmettiate l’entusiasmo che provate nei confronti del vostro lavoro. Parlare con i colleghi – o i clienti – degli obbiettivi, dei progetti che avete a cuore o delle idee che volete concretizzare, potrebbe spingere le persone a darvi una mano! Il 16 novembre, Venere entrerà in Sagittario e il 17 seguirà Mercurio: i due transiti vi permetteranno di ampliare il raggio d’azione nella vita lavorativa. Ma dovrete individuare la direzione giusta da imboccare. Avrete infatti una mentalità da “quadro d’insieme” ma sarà necessario non ignorare i dettagli. Il vostro slancio, l’entusiasmo saranno innegabili ma dovrete essere concentrati e stare al passo con lo sviluppo continuo dei vostri impegni. In coppia: ottima settimana per appianare eventuali conflitti. Cogliete l’occasione per aprire il dialogo su argomenti importanti: un cambiamento di casa o la gestione del denaro. Soli: i pianeti vi aiutano a realizzare alcuni desideri d’amore, è possibile un incontro con una persona tenera e amorevole. Bella e romantica storia! Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Sabato 12 novembre, con un familiare potrebbe riemergere un vecchio argomento motivo di discussione. Pensavate che fosse risolto ma l’altro/a non è pronto a lasciar perdere. Chiarite! È possibile inoltre che vi troviate coinvolti in un disaccordo tra familiari, potrebbero chiedervi di decidere chi è dalla parte della ragione. A malincuore, dovrete farlo. Da domenica 13 al 15 novembre, quando prima Venere e poi Mercurio saranno in buon aspetto a Plutone sarete sarete spinti a trasformare radicalmente la vostra routine, gli orari e le abitudini così da assicurarvi un equilibrio lavoro-vita personale più sano. Comunicate ciò che desiderate o di cui avete bisogno dalle persone care o dai colleghi. Essere diretti è il modo migliore per garantirvi che tutti capiscano su cosa in questo momento dovete concentrarvi. Mercoledì 16, Venere entra in Sagittario e il 17 seguirà Mercurio: due ottimi transiti che vi faranno sentire più entusiasti dei progetti che avete a cuore. Idee e il talento saranno al top e il vostro impegno porterà a un incredibile successo. In coppia: bando alla gelosia! Lasciatevi andare e ascoltate la voce del cuore senza paure e inutili dubbi. Sorridete! Soli: Venere in Sagittario fa arrivare incontri in circostanze insolite, legami che si riveleranno duraturi. Godetevi i momenti romantici senza porvi domande sul futuro!

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Sabato 12 novembre, lavorare in team vi permetterà di raggiungere un obbiettivo. Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno se avete qualche difficoltà, non dovete aver timore di chiedere una mano. E’ più facile che fare tutto da soli! Domenica 13 novembre, cercate di avere più fiducia in voi stessi, nella vostra creatività e gettate le basi riguardo ai progetti che avete a cuore. Volendo, potete parlarne con persone fidate che vi metteranno in grado di avere una prospettiva più ampia su ciò che vale la pena portare avanti. Siate esigenti riguardo a ciò che avete intenzione di sviluppare. Lunedì 14 novembre, l’aspetto Sole-Nettuno è ingannevole: occhio a firmare qualsiasi tipo di contratto. Potreste non vedere chiaramente i termini o comprendere bene alcuni aspetti. Anche fare clic su “Accetto” termini e condizioni mentre navigate online oggi potrebbe essere rischioso. Mercoledì 16 novembre, Venere entra in Sagittario e il 17 seguirà Mercurio: i due passaggi potrebbero rendervi un po’ introversi ma saranno d’aiuto ad avere maggiore sicurezza sul posto di lavoro, a mostrare le vostre competenze e dire chiaramente ciò che pensate!

In coppia: qualche difficoltà a comunicare ma se darete prova di tolleranza e comprensione non ci saranno problemi di alcun tipo.

Soli: determinati a sfruttare la vostra libertà, starete alla larga da chi vi corteggia in modo appiccicoso, anche se dovesse mostrare un amore sincero…

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 13 novembre potrebbero esserci dei problemi nel settore finanze: è possibile che si presenti una spesa imprevista e non pianificata che metterà sottosopra il budget. Anche se con difficoltà ce la farete! Lunedì 14 novembre, con il buon aspetto Sole-Nettuno, è una buona giornata per capire quali amici o conoscenti potrebbero essere d’aiuto a trovare un lavoro, anche extra, così da avere maggiori entrate. Tenete presente che tra il 13 e 14 novembre, avete la possibilità di parlare con il boss del vostro compenso: visto che siete dipendenti eccellenti date il via a una conversazione per chiedere un aumento o ottenere una promozione. Non dovete imporvi ma negoziare, anche nel caso aveste solo intenzione di modificare la routine lavorativa. Dal 16, l’atmosfera diventerà decisamente più leggera: Venere entra in Sagittario e il 17 seguirà Mercurio. Le situazioni avranno una svolta positiva, avrete voglia di entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Grazie alle conoscenze potrebbero arrivare belle opportunità negli affari o nel divertimento. Nel lavoro, i due pianeti vi mettono in grado di appianare qualsiasi disaccordo: lo farete con una battuta e una risata! In coppia: per preservare l’armonia dovrete fare qualche concessione. Anche se la dolce metà dovesse tornare a casa un po’ più tardi del solito vi ama, forse ha solo bisogno di chiarire le idee… Soli: con Venere in Sagittario negli affari di cuore torna la fortuna, l’amore! Incontrerete chi vi farà provare splendide emozioni e vi amerà! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Tenete presente che qualsiasi sfida affronterete questa settimana, vi farà ottenere ottimi risultati! Nel lavoro, qualunque sia il vostro ruolo, sarete dei leader! Domenica 13 e lunedì 14 novembre con il buon aspetto di Mercurio e Venere a Plutone, il boss e i colleghi vi ascolteranno con grande attenzione e ciò che direte avrà un notevole impatto. Sfruttate queste due giornate a vostro vantaggio! Al contempo approfittatene per parlare con persone che contano dei progetti che avete a cuore, di ciò che vorreste realizzare o degli obbiettivi da raggiungere poiché otterrete il sostegno di cui avete bisogno. Il 16 novembre, Venere entra in Sagittario e il 17 seguirà Mercurio: sicuramente entreranno più soldi, soprattutto se avete chiesto un aumento o avete trovato un lavoro extra. Al contempo, potreste avere una gran voglia di concedervi qualche gratificazione, un piccolo lusso. Evitate di buttare il denaro dalla finestra per acquisti inutili, non sprecate i sudati guadagni! In coppia: questa settimana eros e passione al top! Sfruttate i passaggi per godere pienamente l’intensità dell’amore. Sarà all’altezza delle vostre aspettative! Soli: sarete dei/delle rubacuori ma una persona molto affascinante catturerà il vostro… Sarà amore a prima vista e non ve lo farete scappare!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Nel lavoro è una settimana in cui avrete risultati soddisfacenti ma tra domenica 13 e lunedì 14 novembre, per mantenere la pace forse sarà bene tacere. Alcune persone invidiose o gelose potrebbero scatenare dei conflitti e voi reagire impulsivamente, in modo aggressivo. Ricordate che l’indifferenza è il miglior disprezzo! In ogni caso in questi due giorni potreste chiedervi se apprezzate con chi state lavorando e se quanto svolgete vi appaga. Ma la cosa più importante è se siate retribuiti in modo adeguato. Lo stipendio, deve permettervi di dare stabilità al vostro stile di vita, alla casa e alla famiglia. In caso contrario, iniziate a guardarvi intorno: le opportunità arriveranno! La buona notizia della settimana: il 16 Venere sbarcherà nel vostro segno e il 17 sarà seguito da Mercurio: grazie a questi transiti, nel lavoro avrete buone possibilità di migliorare, sarete più sicuri di voi, delle vostre competenze! Sarete inoltre molto affascinanti, ottimisti e se avrete dei colloqui di lavoro, farete centro. Infine, e non è poco, i problemi delle ultime settimane inizieranno a svanire e proverete un senso di sollievo.

In coppia: torna la voglia di sedurre, stregare il partner! Nella relazione c’è complicità. Fate solo attenzione al senso dell’umorismo fuori luogo, che può ferire la dolce metà.

Soli: con Venere in Sagittario, viva l’amore e la passione! Se una persona vi attrae è il momento di fare il primo passo, dire sinceramente i sentimenti che provate!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 13 e lunedì 14 novembre, con il buon aspetto di Mercurio e Venere a Plutone, rafforzerete una conoscenza, con l’altro/a nascerà una splendida e solida amicizia. Le persone con cui entrerete in contatto potrebbero davvero cambiare la vostra vita! Questi due passaggi infatti sono utili anche sul piano professionale: on line o di persona non trascurate le conoscenze. Potreste scoprire che attraverso un semplice messaggio o scambiare due chiacchiere con qualcuno a un evento porterà a incredibili opportunità di lavoro. Il 15 novembre, Mercurio e Venere saranno in buon aspetto con Giove: gusterete il sapore della vittoria, inoltre i rapporti con colleghi, il boss o i clienti saranno eccellenti! Il 16, Venere entrerà in Sagittario e il 17 seguirà Mercurio: i due pianeti sostano alle spalle del vostro segno. Sarete ugualmente brillanti ma al contempo meno aperti. E’ una fase in cui sistemare eventuali questioni in sospeso e rilassarvi. Non è un buon momento per dare il via a nuovi progetti.

In coppia: la relazione sarà al centro dei vostri pensieri. Potrebbe esserci qualche problema ma lo sistemerete. La fiducia è reciproca e si rafforza.

Soli: il fascino vi permetterà di conquistare un cuore, eliminerete la concorrenza! Nascerà una splendida storia d’amore che renderà invidiose parecchie persone…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Sabato 12 novembre, nel lavoro sarete costretti ancora una volta a mettere dei confini con determinazione. Il boss, ad esempio, potrebbe costringervi a terminare un compito ma voi sarete chiari, pretenderete che rispetti i vostri limiti! Domenica 13 novembre, è possibile che proviate frustrazione per i risultati che avete sui social media. Forse avete aperto un blog oppure avete pubblicizzato qualcosa ma avete problemi a promuovere i vostri post. Oggi, qualcosa cambierà in positivo e riceverete like e commenti di moltissime persone. Ce l’avete fatta! Lunedì 14 novembre, con il buon aspetto Sole-Nettuno, avrete notizia di un posto vacante nel lavoro, un ruolo che per voi sarebbe positivo. Potrebbe, ad esempio, trattarsi di un ruolo dirigenziale o sostituire un superiore. Al momento si tratta solo di notizie ma è bene piantare i semi parlando con il boss del vostro futuro nell’azienda. Mercoledì 16, Venere entra in Sagittario e il 17 sbarcherà Mercurio: i due transiti vi rendono ottimisti e pronti a rilassarvi in buona compagnia. E’ un eccellente momento per unirvi a gruppi e club collegati al vostro lavoro o agli affari – e che eventualmente potrebbero essere d’aiuto in un progetto – oppure solo per conoscere nuove persone e divertirvi. Entrare in contatto con altri che condividono le vostre idee e gli ideali vi farà un gran bene!

In coppia: fino a giovedì, cercate di tenere sotto controllo l’impazienza, il nervosismo. In particolare mercoledì, più che di amore si parla di litigate (che provocherete voi!).

Soli: con Mercurio e Venere in Sagittario potreste idealizzare una persona ma va bene così, ora non dovete essere razionali ma vivere l’amore pienamente! Lasciatevi andare alle emozioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Sabato 12 novembre, è un’ottima giornata per parlare dei progetti, degli obbiettivi e trovare persone che siano d’aiuto a realizzarli. In ogni caso, accertatevi che il piano sia solido: tenete i piedi per terra! Domenica 13 e lunedì 14, per fare progressi nella professione iniziate a cercare opportunità online e offline: vi garantirete ottime occasioni. Considerato il buon aspetto di Mercurio e Venere con Giove, avrete la possibilità di ampliare il raggio d’azione. Tanto più che il 16 novembre Venere entrerà in Sagittario e il 17 seguirà Mercurio: i transiti puntano i riflettori sul vostro settore della carriera. E’ il vostro momento per brillare, mostrare le competenze, l’impegno e l’esperienza! Se state cercando nuove strade che possano offrire uno sviluppo professionale, le troverete. Possiamo parlare di un nuovo inizio: dare il via a un’attività redditizia o essere a capo di un progetto sorprendente! Poiché il Sagittario incoraggia l’avventura è un’opportunità per pensare in grande, uscire dalla zona di comfort e vivere nuove esperienze! Non è escluso un viaggio all’estero.

In coppia: potreste aver voglia di stare un po’ da soli, di sentirvi liberi e il partner forse non capirà. Non litigherete ma saranno presenti delle tensioni.

Soli: potreste essere attratti irresistibilmente da una persona originale e ignorare un’altra più saggia e ragionevole e che, lo sapete, potrebbe offrire una storia duratura.