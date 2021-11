Oroscopo della settimana dal 13 al 19 novembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 novembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): con il plenilunio nel vostro segno l’autostima sarà al top!

Oroscopo della settimana Toro: Umore

ll vostro è un segno testardo, difficilmente cambiate idea ma il 13 e 14, potreste dover rivedere le vostre opinioni su questioni importanti. Cambiarle si rivelerà positivo! Lunedì 15 novembre, è il momento di movimentare la vita sociale: uscite con gli amici, programmate una cena insieme. Il 16 novembre, cambiate un po’ di regole nel quotidiano, ad esempio iniziate a seguire una dieta sana. Il 18 e 19 le vostre competenze ed esperienze saranno al centro della scena e nel lavoro permetteranno di distinguervi. Il 19 novembre, nel vostro segno si verificherà il Plenilunio: eliminerete le insicurezze e avrete una dose massima di autostima. Com’è cambiata, rispetto a sei mesi fa, la vostra immagine professionale?

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: gestirete al meglio la relazione, troverete un nuovo equilibrio che rispetti le vostre esigenze e quelle del partner. Soli: Il 19, con la Luna Piena nel vostro segno, potrebbe esserci l’incontro del destino. Potrebbe manifestarsi in modo assolutamente inaspettato.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): cambiamenti che ricorderete negli anni a venire

In questa terza settimana di novembre, casa e famiglia in alcune giornate avranno la priorità. In cottura potreste avere dei progetti entusiasmanti e in seguito avrete di che festeggiare! Lunedì 15 novembre, una serie infinita di richieste, lavoro o vita personale, potrebbe mettervi sotto pressione. Non potete accontentare tutti, fate una selezione! Il 16, nel lavoro sarà una giornata eccellente nel lavoro, vi impegnerete e arriveranno delle gratificazioni. Il 18, giorno successivo, il sole sestile a Plutone mentre Marte si oppone a Urano potreste reinventare il lavoro, potreste dare il via a un’attività o a un progetto. Il 19, la Luna Piena in Toro rappresenta il culmine della vostra formazione professionale. Potreste superare un esame importante, fare progressi nella carriera ma in ogni caso vivrete cambiamenti che ricorderete negli anni a venire.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: da mercoledì avrete voglia di novità, di qualche cambiamento nella relazione. E farà un gran bene a entrambi! Soli: il 19, potrebbe esserci l’incontro, del tutto inatteso, con l’anima gemella. Lasciatevi andare!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nel lavoro farete qualcosa di unico

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui potreste avere maggiori responsabilità. Nessun problema, a voi piacciono. Potreste firmare un nuovo contratto di lavoro o ricevere una proposta di collaborazione. Lunedì 15, è un’ottima giornata per dare un contributo alla comunità: potreste decidere di fare un po’ di volontariato. Il 16, parlerete con il boss di cambiamenti che vorreste apportare in ufficio e vi ascolterà con attenzione. Al contempo, vi renderete conto che per raggiungere alcuni obbiettivi potete fare affidamento solo su voi stessi! E ce la farete. Il 18 e 19 sarete in grado, nel lavoro, di lasciare il segno: farete qualcosa di unico. Il 19 con il Plenilunio in Toro, svilupperete ottimi progetti che avranno immancabilmente successo.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: dedicherete più tempo al partner, esprimerete i sentimenti e la persona amata non potrà resistervi…

Soli: da mercoledì preparatevi a belle sorprese sentimentali: un incontro farà battere forte il cuore e darà il via a un rinnovamento.