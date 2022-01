Oroscopo della settimana dal 15 gennaio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 15 gennaio (21 marzo-21 aprile): in una posizione di potere

La settimana si apre con alcuni importanti cambiamenti nella carriera che potrebbero avere un impatto sulla vostra reputazione. Vi troverete infatti in una posizione di potere, da utilizzare con saggezza. Lunedì e martedì sarete pieni di belle energie, potreste incontrare persone originali o imbattervi in persone molto “diverse”. In ogni caso, accantonate il lato convenzionale e seguite l’onda! Potreste anche trovare una nuova strada all’interno di un team e capire che lo spirito di solidarietà è una grande risorsa per progredire più velocemente. Mercoledì e giovedì rallentate il ritmo. Prima di prendere delle iniziative dovete riflettere con molta attenzione: potreste non avere le informazioni sufficienti. Calma e in seguito otterrete il massimo!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il 19 o il 20 sorprendete il partner con dolci messaggi, una cenetta improvvisata, una serata diversa. Soli: se pensate che nessuno sia interessato a voi, il 19 avrete la possibilità di ricredervi: farete colpo su una persona! Oroscopo della settimana Leone dal 15 al 21 gennaio (23 luglio-23 agosto): migliorare la vostra vita

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui potreste cambiare radicalmente alcune abitudini o l’intera routine quotidiana. Potreste dare il via il 16: il momento ideale per migliorare voi stessi e continuare a lavorare sui buoni propositi per il nuovo anno. Avete l’opportunità di concentrarvi su come rendere migliore la vostra vita. Nel corso della settimana dovrete sbarazzarvi il prima possibile di qualcosa che rappresenta un ostacolo e mercoledì e giovedì, proverete un senso di sollievo. Tenete presente che Marte in Sagittario vi spinge a superare voi stessi. Con il pianeta rosso, se siete motivati, nessun problema è insormontabile! Se inoltre avete una buona idea nonché lo slancio, nessuno sarà in grado di fermarvi.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: Il 20 sarete il motore della relazione: trasmetterete calore, passione, generosità… E vi piacerà sentirvi indispensabili se non insostituibili. Soli: il 20, è un’eccellente giornata per conquistare: affascinanti, sensuali, nessuno potrà resistervi! Oroscopo della settimana Sagittario dal 15 gennaio (23 novembre-21 dicembre): la formula del successo

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Il 16, con la congiunzione Sole-Plutone, potreste avere la possibilità di guadagnare di più. Conoscete la formula del successo? Guadagnare di più, spendere di meno e l’abbondanza arriva. Nel corso della settimana prendete nota di quanti acquisti inutili fate quotidianamente e cambiate rotta! Il 17, cercate di capire cos’è che diminuisce la sicurezza e l’energia. Il che potrebbe significare perdonare voi stessi per un errore del passato o mollare il rancore nei confronti di una persona. La parte centrale della settimana è un ottimo momento per ampliare gli orizzonti, anche se forse non ne avrete voglia, e trovare nuove idee (o persone) da integrare nella vostra vita. Venerdì sarà una giornata fantastica, ricca di bei momenti e persone divertenti, dunque uscite con gli amici!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: tutto bene da martedì a giovedì ma venerdì evitate di essere critici, siate gentili e diplomatici. In caso contrario rischiate di creare complicazioni.

Soli: dal 18 al 20 saprete come farvi notare ed è possibile una conquista, l’altro/a non saprà resistervi!