Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete 30 gennaio al 5 febbraio (21 marzo-21 aprile): sviluppi entusiasmanti

Umore

È una settimana di sviluppi entusiasmanti e opportunità intriganti e possono arrivare grazie alla vita sociale. Online o reali, stringere nuove amicizie o mantenere i contatti con le persone giuste, potrebbe coincidere con un bel dinamico cambiamento. In ogni caso, non partite in quarta: prima di agire, soprattutto sul fronte spese, è saggio riflettere. Dotati di grande creatività, istintivamente saprete quale strada imboccare per soddisfare le vostre ambizioni. Nel lavoro otterrete qualche bel successo ed è la prova che vi impegnate senza riserve e con perseveranza.

Amore

In coppia: martedì Venere entrerà in Acquario e potrete contare sull’amore. Il partner sarà dolce, tenero, le sue attenzioni di appagheranno.

Soli: con il pianeta rosa, da martedì aspettatevi un’amicizia amorosa o un colpo di fulmine che farà vibrare il vostro cuore. I dubbi voleranno via.

Oroscopo della settimana Leone 30 gennaio al 5 febbraio (23 luglio-23 agosto): attuerete un cambiamento

Umore

E’ una settimana in cui la compagnia di alcune persone avrà il potere di far sviluppare nuove idee ed essere affascinati da opzioni che non avete mai preso in considerazione. Ciò di cui parlerete potrebbe scatenare inquietudine rispetto al lavoro o all’attività. Da tempo forse desiderate un cambiamento e ora potreste perseguire qualcosa di più entusiasmante e all’avanguardia. La forma fisica è buona ma a volte avete la sensazione di navigare nella confusione. Rilassatevi e ritroverete fiducia in voi stessi! In famiglia, con i figli siete iperprotettivi.

Amore

In coppia: evitate di essere permalosi e cercate di mantenere un’atmosfera armoniosa. Dite no agli sbalzi d’umore.

Soli: sarete tentati di concedervi un po’ di follia e dunque soccomberete a un colpo di fulmine.

Oroscopo della settimana Sagittario 30 gennaio al 5 febbraio (23 novembre-21 dicembre): date prova di dolcezza

Umore

Se siete sul punto di negoziare potrebbe essere difficile trovare un accordo poiché le conversazioni potrebbero prendere una svolta inattesa. Evitate di voler trovare a tutti i costi la soluzione, semmai cercate di scovarla parlando insieme ai diretti interessati. Tuttavia, se dovesse essere necessario prendere una decisione, il fine settimana è il momento migliore per soffermarvi su determinate questioni, poiché prevarrà l’aspetto pratico. In famiglia date prova di dolcezza. Rimproverare continuamente i figli non fa che aumentare la loro testardaggine o mostrare indifferenza.

Amore

In coppia: sognate l’evasione, la passione e rimproverate il partner di essere troppo razionale. Occhio, rischiate di diventare ingiusti.

Soli: martedì Venere entrerà in Acquario e una persona dichiarerà il suo amore all’improvviso.