Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2921 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): forti ambizioni

Umore

I pianeti in Acquario – a cui martedì si aggiungerà Venere – scatenano forti ambizioni. C’è qualcosa che vorreste fare? Bando ai dubbi e lanciatevi. A volte, con l’esitazione, diventate i peggiori nemici di voi stessi. Ma ora è il momento di brillare. Entro la fine della settimana, avrete studiato una strategia solida e vincente.

In famiglia mostrate tolleranza e comprensione. Non potete pretendere di avere sempre l’ultima parola. Un atteggiamento che potrebbe creare sei problemi di comunicazione con le persone care.

Amore

In coppia: volete sentirvi liberi e ciò potrebbe scatenare delle discussioni con il partner. Per quanto comprensivo penserà che stiate superando i limiti.

Soli: il cuore potrebbe iniziare a infiammarsi per una persona che conoscete appena. Eppure penserete già al matrimonio.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): aria di cambiamento nel lavoro

Umore

E’ una settimana in cui potreste intravedere delle possibilità riguardo a progetti di lavoro o personali che sembravano utopici. Parte del motivo potrebbe essere dovuto al fatto che sono cambiati i desideri, le vostre aspettative e non siete più paralizzati dai timori, dall’indecisione.

E ora siete pronti a lanciarvi in qualcosa di migliore, di più grande e interessante. Per quanto riguarda lo stile di vita o il lavoro c’è aria di cambiamento. Martedì 2 febbraio, nelle questioni di denaro qualsiasi iniziativa sarà coronata dal successo.

Amore

In coppia: l’atmosfera è elettrica e dovrete essere pazienti se non volete scatenare discussioni. Ciò non toglie che la passione sia al top.

Soli: giovedì 4 febbraio potrebbe esserci uno splendido incontro. Vi riempirà di gioia e porterà stabilità nella vostra vita.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): aumentare il reddito

Umore

Il denaro può significare varie cose per molte persone, ma questa settimana potreste iniziare a vederlo sotto una luce completamente nuova. Potrebbero presentarsi nuovi modi per aumentare il reddito e chiedervi perché non ne avevate mai sentito parlare prima d’ora.

In ogni caso, non avventuratevi in situazioni che sono evidentemente poco chiare. Mercoledì 3 febbraio potrebbe peraltro arrivare un’offerta concreta e affidabile oppure una somma di denaro inattesa. E’ un ottimo momento per investire nel campo immobiliare. Nel lavoro, grazie all’impegno arriveranno parecchie gratificazioni.

Amore

In coppia:privilegiando la complicità, la collaborazione, la relazione sembrerà un film d’amore hollywoodiano.

Soli: flirt e avventure vanno presi per ciò che sono: effimeri. Per cui, questa settimana meglio non avere aspettative alte.