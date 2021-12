Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 1 al 7 gennaio 2022

Oroscopo della settimana dal 1 al 7 gennaio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Cancro dal 1 al 7 gennaio 2022: realizzare i vostri sogni

Oroscopo Umore Cancro

Questa prima settimana del 2022 vorrete stabilire un equilibrio nelle relazioni e metterete dei limiti. Il 2 gennaio, con la Luna Nuova in Capricorno in famiglia potreste parlare di denaro e di responsabilità. Se non siete soddisfatti di come stanno andando le cose, cercherete di riportare un equilibrio. Il Novilunio, al contempo, vi consiglia di utilizzare i contatti, fare squadra con gli altri per realizzare i vostri sogni, raggiungere gli obbiettivi. Sempre il 2, Mercurio entra in Acquario e dopo il vostro intuito. Nelle prossime settimane, per ottenere le informazioni di cui avete bisogno riguardo a situazioni importanti vi sarà facile leggere tra le righe e decifrare. Più in generale, questa settimana cercate di essere diplomatici, di unire anziché dividere anche nel lavoro.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il 3 gennaio, potreste pensare a un viaggetto per parlare delle rispettive esigenze e ritrovare il romanticismo. Soli: il 2 può esserci qualcosa di nuovo, di insolito. Non è escluso che farete un incontro interessante.

Oroscopo della settimana Scorpione:

Oroscopo Umore Scorpione

In questa prima settimana del 2022 i pianeti in Capricorno non rendono l’atmosfera allegra ma quando si tratterà di ottenere qualcosa, nessuno vi fermerà. Il 2 gennaio Mercurio entra in Acquario: riflettete sulla vostra vita domestica e familiare. Cosa potete fare quest’anno per sentirvi più sicuri e più vicini alle persone care? Al contempo, il 2 dicembre c’è il Novilunio in Capricorno nel vostro settore della comunicazione. Non è escluso che ci siano dei problemi o qualcuno fraintenda ciò che dite ma, tranquilli, non si tratterà di cose importanti. In generale è una settimana in cui riguardo a una relazione di lavoro o personale potreste decidere se fare un passo indietro e lasciare che le cose si raffreddino o andare a vedere dove arriverete. Potreste essere così impegnati da non avere il tempo di valutare davvero i pro e i contro.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il cielo astrale rafforza la tendenza ad aprire il dialogo così da facilitare la comunicazione all’interno della relazione. Sperando che terrete conto di ciò che dirà il partner… Soli: è possibile che una relazione d’amicizia del passato, si trasformi in qualcos’altro. Ma per ora sarà solo nei vostri pensieri.

Oroscopo della settimana Pesci: una persona farà la differenza nella vostra vita

Oroscopo Umore Pesci

Questa prima settimana del 2022, potreste incontrare una persona che farà la differenza nella vostra vita. Il nuovo anno si apre con Mercurio in Acquario, alle spalle del vostro segno: nelle prossime settimane sarete ipersensibili e più empatici. In ogni caso con la dissonanza Marte-Nettuno riguardo a qualsiasi situazione complicata, fate appello alla lucidità. Puntate sull’affidabilità e mettete da parte il resto. Sul fronte denaro spendere non vi stresserà, se volete fare un acquisto importante avrete la possibilità di lanciarvi. Potreste inoltre ottenere un prestito o l’autorizzazione allo scoperto in banca. E’ inoltre una settimana in cui potreste entrare in contatto con una persona che vuole davvero aiutarvi e come detto sopra, farà la differenza nella vostra vita.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: a metà settimana, con la dolce metà potreste diventare irritabili, dunque cercate di sorridere. Le cose andranno sempre meglio man mano che arriva il fine settimana.

Soli: il 2 e il 7 siate disponibili, aperti alle conversazioni: potreste avere un incontro che sarà all’altezza delle vostre più rosee aspettative.