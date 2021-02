Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 20 al 27 Febbraio 2021

Oroscopo della settimana dal 20 al 27 febbraio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 13 al 19 Febbraio 2021: coraggiosi e perseveranti

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui avete la possibilità di risolvere quei blocchi e difficoltà che vi impediscono di progredire. Non sarete in grado di fare tutto in una volta ma il Sole in Pesci e Marte in Toro vi consigliano di iniziare. Avete il coraggio e la perseveranza per far “piegare” ciò o chi oppone resistenza.

Nel lavoro, darete prova di entusiasmo, di efficienza e di grande intuito – utile anche nelle questioni di denaro – in ogni caso siate meno esigenti con colleghi o collaboratori. E domenica, con la Luna in Vergine in buon aspetto con Marte vi darete un gran da fare per creare una splendida armonia con chi vi circonda.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: eventuali nuvole presenti nelle scorse settimane, scompariranno (anche se non è possibile sistemare tutto in un giorno). Torna l’armonia e le belle emozioni.

Soli: l’entrata di Venere in Pesci, venerdì, vi renderà ancor più romantici, magnetici e passionali. Avete le carte in regola per conquistare e amare!

Oroscopo della settimana Scorpione: la strada da seguire sarà chiara

Oroscopo Umore Scorpione

Il Sole in Pesci può essere un’opportunità per attingere alle capacità creative e divertirvi a utilizzarle. E potrebbe essere utile se questa settimana vi troverete alle prese con un problema che sembra irrisolvibile. Da domenica 21, Mercurio torna in moto diretto e a quel punto la strada da seguire sarà chiara.

Attenzione venerdì: il vostro lato da “capetti”, quello che vuole controllare tutto e non essere contraddetto, torna alla ribalta. Potete essere diretti, schietti, senza arrivare a uno scontro. E e sul fronte denaro se siete stati imprudenti, potrebbero bussare alla vostra porta pagamenti inevasi.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: una piccola crisi di gelosia o una bella – si far per dire – arrabbiatura ma da venerdì sarà tutto dimenticato.

Soli: da venerdì, l’arrivo di Venere in Pesci, sarete molto corteggiati! un’amicizia in tenero amore.

Oroscopo della settimana Pesci: andare dritti al punto

Oroscopo Umore Pesci

Con il Sole nel vostro segno, un crescente senso di fiducia, di sicurezza in voi stessi potrebbe darvi il coraggio di provare idee che metteranno in grado di ottenere più facilmente ciò che desiderate. Tenete presente che lavoro o vita privata quando decidete di lanciarvi andate dritti al punto.

E raccoglierete bei frutti: dateci dentro perché nel lavoro il gioco vale la candela. All’inizio della settimana avrete la possibilità di fare acquisti utili per la casa che miglioreranno il comfort. E venerdì, sorpresa!, se avete invano cercato un impiego, ci sono ottime possibilità che lo troverete.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il cielo astrale illumina la relazione, c’è complicità, dolcezza, vivere insieme rappresenta la felicità!

Soli: nel fine settimana, l’entrata di Venere nel vostro segno, potrebbe farvi innamorare ma attenzione che i sentimenti siano reciproci. Vietato sognare troppo!