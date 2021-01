Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 30 Gennaio al 5 Febbraio 2021

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021 per Cancro, Scorpione e Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Cancro dal 30 Gennaio al 5 Febbraio 2021: l’impegno sarà ripagato

Oroscopo Umore Cancro

Da martedì 4, Venere entrerà in Acquario e smetterà di guardarvi di traverso, vi sentirete più leggeri! Ma non solo, Marte in Toro vi dota di splendide energie, quelle giuste per prendere belle iniziative – anche per avere maggiore comfort nella casa – e qualsiasi sforzo sarà ripagato.

Giovedì 6 giocate la carta dell’astuzia, nel lavoro studiate strategie sottili. Per ottenere ciò che volete, non c’è bisogno di calcare la mano. Ma sarete cauti sul fronte finanze, non vi lancerete in qualcosa che promette molto ma rende poco.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: venerdì, grazie alla Luna in Scorpione l’atmosfera sarà bollente. Per alcuni, ci sarà una dolce riconciliazione.

Soli: semaforo verde negli affari di cuore. Venere fa arrivare dolcezza, tenerezza ed è probabile una nuova storia.

Oroscopo della settimana Scorpione: in famiglia cercate un compromesso

Umore

E’ una settimana in cui sotto i riflettori ci sono le questioni familiari o riguardanti la casa e dovrete occuparvene. Insieme alle persone care potreste pensare a un cambiamento e discutere di nuove idee, in ogni caso rafforzerete i legami sempre che siate disposti a scendere a compromesso.

Martedì, Venere entra in Acquario, circolerà un po’ di confusione e la cosa migliore è non prendere decisioni importanti. Giovedì e venerdì, con la Luna nel vostro segno potete contare su due ottime giornate, in particolare nel lavoro.

Amore

In coppia: rifiutate di fare qualsiasi concessione e ciò far innervosire il partner. Cambiate musica! Scendete a un compromesso.

Soli: vi lancerete in qualche follia amorosa e vi divertirete. Fate solo attenzione a valutare i pro e i contro.

Oroscopo della settimana Pesci: decisi a raggiungere un obbiettivo

Umore

Iniziate la settimana con un obbiettivo in mente e ben decisi, le energie ci sono tutte, a raggiungerlo. Perseverate e otterrete i frutti, anche economici. Lunedì 1 febbraio non è escluso l’arrivo di un contratto: non affrettatevi a firmare. E attenzione il giorno successivo, martedì 4, qualcuno potrebbe dirvi mezze verità ma grazie all’intuito capirete immediatamente la situazione.

Giovedì e venerdì sono le giornate più belle della settimana: la Luna in Scorpione vi mette inoltre in grado di dire “no” e senza provare sensi di colpa.

Amore

In coppia: la fiducia e un ottimo dialogo con il partner avranno il potere di rafforzare il legame.

Soli: avete belle possibilità di iniziare una relazione stabile. Bando ai dubbi e lasciatevi andare.