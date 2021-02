Oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): nuove opportunità

Umore

E’ una settimana in cui sarete entusiasti poiché arriveranno nuove opportunità che vi metteranno in grado di scoprire nuovi orizzonti. L’importante è che non decidiate sull’impulso del momento. E non preoccupatevi di problemi minori, soprattutto nel fine settimana puntate l’attenzione invece su questioni importanti che riguardano il futuro o le finanze.

Riflettete al riguardo, alle conseguenze di ogni azione. In famiglia, le persone care saranno concilianti, l’atmosfera sarà distesa. Sul fronte denaro, evitate le spese superflue e puntate a risparmiare così da poter investire.

Amore

In coppia: martedì 2 febbraio, l’arrivo di Venere in Acquario introdurrà armonia, senso dell’umorismo e dolcezza.

Soli: se vi piacciono i flirt originali, Venere li servirà su un piatto d’argento ma non dovete illudervi sulla loro durata.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): ottenere ciò che desiderate

Umore

Se sapete bene cosa desiderate, questa settimana potreste ottenerlo. I pianeti in Acquario, soprattutto da martedì con l’arrivo di Venere nello stesso segno, vi spingeranno a fare il grande passo. Dalla vostra avete la bella energia di cui vi dota Giove! Siete entusiasti, pieni di vita, gioiosi ed è uno stato d’animo che vi aiuterà a liberarvi di un po’ di rigidità e di qualsiasi problema.

In famiglia, evitate di mischiarvi nelle liti degli altri. Rischiate di prendere posizione e così facendo acuireste il dissidio. Meglio tacere.

Amore

In coppia: grazie a Venere svaniscono discussioni e divergenze. Entrambi lascerete spazio al dialogo e alla complicità.

Soli: potreste dare il via a una relazione molto romantica che risponderà a tutte le vostre aspettative.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): entrate di denaro

Umore

La notizia della settimana è che Venere, martedì 4 entrerà nel vostro segno. E insieme al Sole, Mercurio, Giove e Saturno sottolinea un cambiamento importante. Il pianeta rosa farà arrivare entrate di denaro, buone notizie e qualche colpo di fortuna. Venerdì 5 potreste concludere un buon contratto o ricevere una proposta interessante.

In generale la strada è libera, non ci sono ostacoli e potrete dare il via ai progetti di lavoro o personali. E’ una settimana in cui dovreste cercare di ampliare il giro delle conoscenze, arricchire la vita sociale.

Amore

In coppia: le abitudini quotidiane vi peseranno parecchio. Organizzate una gita romantica con il partner o una cenetta a lume di candela.

Soli: col fascino che avete è difficile che qualcuno possa resistervi. Da martedì 4 farete una strage di cuori!