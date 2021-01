Oroscopo di domani 1 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 1 febbraio

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di lunedì 1 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (un passo alla volta) e Capricorno (stabilire dei limiti).

Oroscopo del 1 febbraio, gli astri segnalano alla Vergine di procedere un passo alla volta e al Capricorno di stabilire dei limiti.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 1 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): un nuovo capitolo della vostra vita



Oroscopo Toro 1 febbraio: umore

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno sostano in Acquario, nel vostro settore delle ambizioni e della carriera. Visto che sono in dissonanza con il vostro segno la vita professionale potrebbe essere un po’ complicata. Forse dovreste mollare qualcosa ma il Toro è ostinato, e a volte solo per non darla vinta.

La cosa importante, annuncia l’oroscopo, è che non vi voltiate indietro, guardare il passato, anche se il futuro vi sembra incerto. Voltate pagina poiché state per scrivere un nuovo capitolo della vostra vita!

Oroscopo 1 febbraio Toro: amore

In coppia: punti di vista diversi non devono diventare un dramma. Ritrovate la vostra complicità.

Soli: se siete alle prese con un flirt complicato capirete che avevate idealizzato la persona e chiuderete. Ma non vi dispiacerà più di tanto.

Oroscopo 1 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): procedere un passo alla volta

Oroscopo Vergine del 1 febbraio: umore

La vostra lista di cose da fare sembra essere abbastanza impegnativa ma in mente avete comunque tante idee e progetti che vorreste realizzare. Calma, non complicate le cose, snellite il più possibile il programma. Non sovraccaricatevi di impegni e procedete un passo alla volta.

Dalla settimana prossima Giove sarà in armonia con Venere e avrete la possibilità di lanciare un progetto, se nel lavoro ci sono attualmente dei problemi tornerete a respirare. La strada sarà libera, annuncia l’oroscopo, per cui in questi giorni quando avrete tempo, concedetevi dei trattamenti di benessere.

Oroscopo Vergine del 1 febbraio: amore

In coppia: complicità totale, non fate nulla l’uno senza l’altra. I sentimenti sono forti e sulla relazione non c’è una nuvola.

Soli: per conquistare il cuore di chi vi attrae oggi giocherete il tutto per tutto. E farete colpo!

Oroscopo del 1 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): stabilire dei limiti

Oroscopo Capricorno del 1 febbraio: umore

A irritarvi potrebbe essere l’atteggiamento di una persona e potreste essere pronti a dire qualcosa al riguardo. L’oroscopo annuncia che è il momento di farlo se sarà d’aiuto a chiarire la situazione. Potrebbe avere valori diversi dai vostri oppure pretendere molto e in cambio dare poco. Stabilire dei limiti può essere il modo giusto per far passare il messaggio.

In ogni caso, ascoltare l’altro/a attentamente sarà d’aiuto a ribaltare la situazione. Al contempo, ed è una buona notizia, la settimana prossima potrebbe entrare una somma di denaro che aspettate da tempo.

Oroscopo Capricorno 1 febbraio: amore

In coppia: il barometro dell’amore è sul bello/stabile. La giornata sembra una luna di miele.

Soli: è molto possibile un incontro importante. In vista c’è un cambiamento positivo ma voi metteteci del vostro.

