Oroscopo di domani 1 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 1 gennaio

Oroscopo di venerdì 1 gennaio, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (cambiamenti positivi) e Capricorno (dimenticate le battaglie).

Oroscopo 1 gennaio, gli astri segnalano al Toro che qualsiasi cambiamento sarà positivo e al Capricorno di dimenticare le battaglie del 2020.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 1 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): ogni cambiamento sarà positivo



Oroscopo Toro umore

Buon 2021, Toro! Il nuovo anno per il vostro segno si annuncia un po’ movimentato, alcune abitudini saranno modificate ed è noto che i cambiamenti a voi piacciono davvero poco. Eppure, qualsiasi cambiamento sarà positivo, può essere che aumentino anche le vostre entrate di denaro.

L’importante è che non facciate resistenza, non vi aggrappiate al passato e seguiate l’onda del rinnovamento! L’odierna Luna in Leone vi rende un po’ nervosi ma potete contare sul sostegno di Mercurio. L’oroscopo annuncia che sarete comunque brillanti e socievoli!

Oroscopo 1 gennaio Toro: amore

In coppia: sapete bene ciò che volete ma, soprattutto, ciò che non volete più. E prenderete delle decisioni che renderanno felice il partner.

Soli: in programma c’è un incontro e seguirete l’istinto, certi che stavolta non sbaglierete. E fate bene.

Oroscopo 1 gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): guardare al futuro con un sorriso

Oroscopo Vergine umore

Buon 2021, Vergine! Il nuovo anno parte bene, realizzerete qualche ambizione e qualche desiderio. Potete guardare al futuro con un sorriso. Le situazioni si snoderanno in modo positivo! Abbatterete qualsiasi ostacolo che vi troverete sulla strada! Tenete presente che la diplomazia sarà la miglior alleata per ottenere ciò che volete.

Per oggi, con la Luna in Leone posizionata alle spalle del vostro segno, siete inclini a mantenere l’atmosfera tranquilla, L’oroscopo annuncia che non vi porrete domande su eventuali situazioni complicate, affronterete la giornata in piena serenità.

Oroscopo Vergine amore

In coppia: è un’atmosfera che favorisce le riconciliazioni, perfetta per eliminare i malintesi e punti di vista diversi che vi hanno allontanato.

Soli: una persona che vi attrae potrebbe dichiarare i suoi sentimenti. Prima di lanciarvi, riflettete attentamente.

Oroscopo 1 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dimenticate le battaglie del 2020

Oroscopo Capricorno umore

Buon 2021, Capricorno! Dopo un 2020 particolarmente tormentato, non possiamo che augurarvi tanta serenità. E con chi vi circonda stabilirete una bella complicità che vi permetterà di progredire, di stare bene, di raggiungere gli obbiettivi che avete in mente.

Dimenticate le battaglie vissute nel 2020 poiché quest’anno sarà tutto più facile. L’odierna Luna in Leone, vi regala una giornata tranquilla, in compagnia delle persone a cui volete bene, dedicherete loro del tempo e darete prova di generosità. I vostri sforzi per comunicare saranno ben accolti.

Oroscopo Capricorno amore

In coppia: passione al top, il partner sarà pronto ad assecondare i vostri desideri segreti. Che serata!

Soli: con una persona scatterà un’immediata attrazione e saprà come rendervi felici. La passione sarà alle stelle!

.

Per tutti gli altri segni clicca qui.