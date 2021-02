Oroscopo di domani 10 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 10 febbraio

Oroscopo di mercoledì 10 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (circolano tensioni) e Vergine (evitate litigi inutili).

Oroscopo del 10 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): circolano tensioni



Oroscopo Toro 10 febbraio: umore

Nel caso foste tentati di prendere una scorciatoia per essere più produttivi, dovreste puntare alla qualità anziché alla quantità. Vi sarà d’aiuto a lungo termine. La dissonanza Mercurio-Marte, indica infatti che nel vostro territorio circola tensione, siete nervosi, andate di fretta: uno stato d’animo che porta a commettere degli errori, a parlare prima del dovuto o ad avviare un progetto prima che sia pronto per essere lanciato.

L’oroscopo annuncia che potreste aver a che fare con molte persone e alcune potrebbero essere abbastanza puntigliose, pedanti. Il che vi irriterà parecchio. Calma, cercate di mostrare gentilezza.

Oroscopo 10 febbraio Toro: amore

In coppia: potreste, a torto, pensare che il partner non sia più innamorato come un tempo. Parlate di ciò che vi unisce.

Soli: potrebbe nascere un flirt nella sfera delle amicizie. Una persona che conoscete da tempo e che scatenerà la vostra passione.

Oroscopo 10 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): evitare litigi inutili

Oroscopo Vergine del 10 febbraio: umore

La dissonanza Mercurio-Marte potrebbe creare, lavoro o vita personale, delle tensioni che innescano delle discussioni ed essere nervosi. Ciascuno riterrà di aver ragione ma così facendo non concluderete nulla. Evitate, dunque, litigi e conflitti inutili.

E’ pur vero, annuncia l’oroscopo, che in questo momento potreste essere stressati a causa delle molte responsabilità lavorative. Ma presto la situazione evolverà, vi sentirete meno sotto pressione. Non è escluso, inoltre, l’arrivo di un’offerta di lavoro e l’aspetto finanziario sarà molto interessante.

Oroscopo Vergine del 10 febbraio: amore

In coppia: potreste sentirvi un po’ destabilizzati, non importa il motivo, e parlarne con il partner vi farà provare sollievo.

Soli: alcune questioni di tipo pratico oggi freneranno la voglia di conquistare. E’ probabile avrete voglia di riflettere.

Oroscopo del 10 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): amicizie di qualità

Oroscopo Capricorno del 10 febbraio: umore

Per condurre una vita più appagante è vero che le amicizie sono importanti ma sicuramente non conta il numero. E’ solo una questione di qualità e non di quantità. Se pensate che non far parte di un folto gruppo di amici, vi privi di prezioso supporto morale, tenete presente che è una sciocchezza assoluta.

Tutto ciò di cui avete davvero bisogno, annuncia l’oroscopo, è una persona disposta ad ascoltare, che non emetta giudizi. E quella persona può anche essere un collega, un vicino.

Oroscopo Capricorno 10 febbraio: amore

In coppia: desiderate calore, passione? Parlate apertamente anziché aspettare che il partner indovini i vostri desideri.

Soli: potrebbe scattare una passione ma, per i vostri gusti, si snoderà troppo in fretta. Lanciatevi e non ponetevi domande!

