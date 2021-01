Oroscopo di domani 10 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 10 gennaio

Oroscopo di domenica 10 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (rallentare il ritmo) e Vergine (una persona cara vi dà sui nervi).

Oroscopo del 10 gennaio, gli astri segnalano al Toro che è indispensabile rallentare il ritmo e alla Vergine che una persona cara vi dà sui nervi ma dovrete fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo 10 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): rallentare il ritmo



Oroscopo Toro 10 gennaio: umore

Potreste provare a convincere una persona a non prendere una decisione ma scoprire che non cambierà idea per nulla al mondo. La cosa migliore è non provarci proprio poiché scatenereste delle tensioni, potreste reagire in modo sbagliato e arrabbiarvi.

L’oroscopo vi ricorda che è domenica e non dovete cronometrare il tempo. Se tutto vi sembra urgente, vi sentite sotto pressione, avrete la sgradevole sensazione di non avere un minuto per rilassarvi. Allora: per oggi concedetevi delle piccole pause, rallentate e vi sentirete decisamente meglio.

Oroscopo 10 Gennaio Toro: amore

In coppia: invece di imporvi, puntare i piedi, cercate di fare breccia nel cuore del partner con la tenerezza.

Soli: cercate la felicità ma oggi negli affari di cuore regna il caos. Meglio rimandare la conquista.

Oroscopo 10 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): una persona cara vi dà sui nervi

Oroscopo Vergine 10 gennaio: umore

Con la Luna in Sagittario, un amico o un familiare oggi vi darà sui nervi e forse perché pensate che vi stia complicando la vita. La sola presenza vi infastidisce ma è probabile che anche se vorreste mandarlo volentieri in un certo paese, vi troviate nella condizione di non poter fare niente. Avete una sola alternativa, ovvero fare buon viso a cattivo gioco.

Più in generale, l’oroscopo annuncia che è attraverso le decisioni, le azioni e l’impegno che trasformerete al meglio la vostra vita professionale. Lanciatevi questa sfida e aggiungendo coraggio e ambizione, la vincerete!

Oroscopo Vergine 10 gennaio: amore

In coppia: potreste non essere d’accordo con il partner e rischiare di partire in quarta. Ma cos’è che veramente non sopportate?

Soli: la solitudine si fa sentire eppure nonostante ci sia una persona che vi corteggia vi tirerete indietro. Non vi fidate?

Oroscopo 10 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non abbandonate i vostri sogni

Oroscopo Capricorno 10 gennaio: umore

Il desiderio di risparmiare potrebbe entrare in conflitto con il bisogno di investire in alcune idee che rappresentano un entusiasmante passo avanti. Vorreste esplorare, sperimentare qualcosa che vi appassiona ma il costo potrebbe scoraggiarvi.

Non dovete abbandonare del tutto i vostri sogni. Pianificando potreste fare graduali passi avanti graduali e nei prossimi mesi essere soddisfatti dei vostri progressi. Per oggi, con la Luna in Sagittario che sosta alle spalle del vostro segno, l’oroscopo annuncia che dovete trovare il tempo di rilassarvi e ricaricare le batterie.

Oroscopo Capricorno 10 gennaio: amore

In coppia: avete un solo desiderio: ritrovarvi insieme al partner. Come se foste soli al mondo.

Soli: la solitudine non vi pesa, gli incontri che farete oggi saranno all’insegna della gioia e dell’allegria.

