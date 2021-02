Oroscopo di domani 11 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 11 febbraio

Oroscopo di giovedì 11 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (raggiungere un obbiettivo) e Capricorno (mettere il benessere al primo posto).

Oroscopo del 11 febbraio, gli astri segnalano al Toro che raggiungerà un obbiettivo e al Capricorno che deve pensare anche al benessere, non solo al lavoro.

Oroscopo del 11 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): raggiungere un obbiettivo



Oroscopo Toro 11 febbraio: umore

La Luna in Acquario non forma dissonanze con gli altri pianeti e dunque, sembra essere promettente per il progresso professionale, nel giro di poco tempo – e sempre che non sia già accaduto – potrebbe arrivare una bella opportunità.

Ad esempio una promozione che comporterà maggiori responsabilità oppure potreste fare il primo passo per concretizzare un obbiettivo o un’idea imprenditoriale. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che si aprano nuove porte e arrivi un’offerta di lavoro: potrebbe essere proprio ciò che stavate cercando e aspettando da tempo.

Oroscopo 11 febbraio Toro: amore

In coppia: con la Luna Nuova formulerete un desiderio: che insieme al partner andiate verso un futuro radioso.

Soli: rischiate di idealizzare una persona o una relazione. Ma abbiamo detto rischio, non è una certezza.

Oroscopo 11 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): migliorare il quotidiano

Oroscopo Vergine del 11 febbraio: umore

Il Novilunio si compie nell’Acquario, un segno che brucia d’impazienza e che accentua il nervosismo interiore che appartiene alla Vergine. Al contempo, aumenta il bisogno di prevedere, controllare, organizzare tutto così da mettervi al riparo da spiacevoli sorprese.

Una bella fatica, non credete? Fortunatamente la congiunzione Venere-Giove in Acquario vi metterà in grado di trovare dei modi per migliorare, rendere più piacevole il quotidiano e dedicarvi con soddisfazione al vostro benessere. Ma non solo, l’oroscopo annuncia che nel lavoro ripartirete su nuove basi.

Oroscopo Vergine del 11 febbraio: amore

In coppia: non vi sentite totalmente compresi dal partner ma farete del vostro meglio per non creare discussioni.

Soli: c’è la possibilità di vivere una piacevole storia non alzate dunque delle barriere prima ancora che inizi.

Oroscopo del 11 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): il vostro benessere al primo posto

Oroscopo Capricorno del 11 febbraio: umore

Il Novilunio in Acquario, sosta nel vostro settore del denaro e farete dei cambiamenti per quanto riguarda le finanze. Un evento o nuove informazioni potrebbero fungere da catalizzatore che sarà d’aiuto a risolvere eventuali problemi o trovare dei modi per aumentare le entrate.

Al contempo, la lunazione, annuncia l’oroscopo, punta i riflettori sui vostri bisogni – affettivi e di tipo pratico – che spesso trascurate e parecchio. Sempre concentratissimi su altre cose, nella maggior parte sul lavoro, il vostro benessere passa in secondo piano. Prendete in considerazione, invece, ciò che può farvi bene.

Oroscopo Capricorno 11 febbraio: amore

In coppia: insieme al partner spazzerete via eventuali incomprensioni e desiderio, armonia saranno al top.

Soli: può esserci siate alla ricerca della persona ideale ma i pianeti vi ricordano che Superman e Wonder woman non esistono…

