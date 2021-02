Oroscopo di venerdì 12 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (condividere speranze e paure) e Capricorno (cambiare ambiente).

Oroscopo del 12 febbraio, gli astri segnalano al Toro che farà bene a condividere speranze e paure e al Capricorno che ha voglia di cambiare ambiente e distrarsi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 12 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): condividere speranze e paure



Oroscopo Toro 12 febbraio: umore

Se state vivendo un conflitto riguardo gli obiettivi o un cambiamento nella carriera, avere una prospettiva diversa potrebbe rendere più facile gestire eventuali aree che sembrano incompatibili e trovare un punto di equilibrio.

La congiunzione Mercurio-Venere in Acquario indica che condividere le vostre speranze e le paure con una persona che capisce la vostra situazione, può fare un’enorme differenza. Il suo contributo potrebbe salvare la giornata. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che un amico vi inviti – restrizioni permettendo – in un posto che non conoscete: avrà il potere di distrarvi.

Oroscopo 12 febbraio Toro: amore

In coppia: è una giornata emotivamente tesa e la presenza del partner vi conforterà,

Soli: buttate nel cassonetto il malumore e sorridete. Potrete conquistare chiunque vi attrae.

Oroscopo 12 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): concedervi una pausa

Oroscopo Vergine del 12 febbraio: umore

Essere fortemente concentrati sui vostri obbiettivi è un fatto positivo ma oggi dovreste assicurarvi di non perdere d vista il quadro generale. Non è saggio essere ossessionati da qualcosa. Fermatevi, concedetevi una pausa così da poter vedere i vostri progressi ed essere soddisfatti dei risultati. Rendervi conto che siete vicini al traguardo vi ricaricherà di energie e sarete ancor più motivati a raggiungerlo.

E forse anche più velocemente. L’oroscopo annuncia che tra oggi e domenica, potrebbe arrivare un invito e vi sentirete a vostro agio. Uno stato d’animo nuovo, subentrato da poco tempo, ed è come se vi foste liberati di un peso.

Oroscopo Vergine del 12 febbraio: amore

In coppia: occhio ai malintesi e se la relazione è un po’ in crisi trovate soluzioni creative per rimediare alla situazione.

Soli: è tempo di proiettarvi nel futuro e d’altra parte avete voglia di ampliare gli orizzonti, vivere qualcosa di inedito. E ci sarà un’avventura passionale.

Oroscopo del 12 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): cambiare ambiente e distrarvi

Oroscopo Capricorno del 12 febbraio: umore

Aperti, disponibili, estroversi. Con la Luna in Pesci è inoltre una di quelle giornate in cui potreste ricevere un regalo inaspettato, un’entrata di denaro a sorpresa o scoprire che le persone che vi circondano, nei vostri confronti sono molto amichevoli e pronte a dare una mano.

E non è escluso, annuncia l’oroscopo, che stringiate nuove e belle amicizie. E probabilmente è quel che desiderate, visto che avete voglia di muovervi, cambiare ambiente e distrarvi. In questo momento, nella vostra vita volete introdurre armonia e comfort.

Oroscopo Capricorno 12 febbraio: amore

In coppia: stufi del quotidiano, siete pronti a introdurre un po’ di peperoncino nella relazione.

Soli: al diavolo la ragione e oggi vi lascerete andare con passione a un’attrazione, a un colpo di fulmine!

Per tutti gli altri segni clicca qui.