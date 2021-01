Oroscopo di domani 12 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 12 gennaio

Oroscopo di martedì 12 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (no alle decisioni drastiche) e Vergine (le energie non sono al top).

Oroscopo 12 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): no alle decisioni drastiche



Oroscopo Toro 12 gennaio: umore

Le dissonanze planetarie per il vostro segno non sono di tutto riposo , anzi… E rischiate di prendere una decisione drastica di cui in seguito pentirvi. La presenza di Marte in Toro vi rende molto impulsivi, più del solito determinati ad agire. E spesso con questi aspetti non si riflette prima di prendere una decisione, è possibile che scegliate velocemente ma perché spinti dalla collera.

Più in generale, non vi mettete sotto pressione per concretizzare un progetto o idea: finireste per saltare alcuni passaggi e potreste pagare il prezzo dell’impazienza. Soprattutto, annuncia l’oroscopo, in vista del Novilunio di domani.

Oroscopo 12 Gennaio Toro: amore

In coppia: delle solite abitudini ormai ne avete abbastanza e ne parlerete con il partner. Ma avrete la sensazione di parlare a un muro.

Soli: c’è chi vi corteggia ma voi siete diffidenti, non prendete sul serio le persone. E se invece vi sbagliaste?

Oroscopo 12 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): le energie non sono al top

Oroscopo Vergine 12 gennaio: umore

Le energie non sono al top, potrebbe nascere qualche dubbio riguardo a qualcosa che avete intrapreso di recente oppure, segnala l’oroscopo, rispetto al lavoro attuale che vi annoia, non vi piace, ma avete paura del cambiamento.

Con la Luna Nuova in Capricorno, è saggio ritagliare del tempo per riflettere – troverete le risposte alle domande più urgenti – ed eventualmente portare a termine quei progetti che potrebbero interferire con i nuovi obbiettivi. E’ il momento di mollare qualcosa e successivamente costruire.

Oroscopo Vergine 12 gennaio: amore

In coppia: in coppia, fate progetti, c’è aria di rinnovamento. La vostra relazione è un’eterna love story!

Soli: avete le carte in regola per conquistare un cuore e vivere finalmente una splendida storia d’amore.

Oroscopo 12 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitate di impantanarvi nei dettagli

Oroscopo Capricorno 12 gennaio: umore

Con la Luna nel vostro segno, siete ipersensibili, assorbite lo stato d’animo di chi vi circonda e la cosa migliore è quella, in generale, di mantenere le cose in modo semplice. Se vi impantanerete nei dettagli, c’è la possibilità che qualcosa vada nel verso sbagliato. Gi aspetti astrali odierni sono imprevedibili e potrebbero rovinare i vostri programmi.

Per cui meno saranno complicati e tanto meglio sarà. L’oroscopo inoltre annuncia che potreste essere sul punto di prendere una decisioni importante che cambierà la vostra vita. Prima di prendere decidere, riflettete con attenzione. .

Oroscopo Capricorno 12 gennaio: amore

In coppia: grande intimità, con il partner gustate i piccoli piaceri della convivenza. E la passione è al top!

Soli: darete il via all’operazione seduzione! Con la classe che vi distingue farete vostra la persona che vi attrae.

.

