Oroscopo del 13 febbraio, gli astri segnalano al Toro che sarà utile rilassarsi con gli amici e al Capricorno che deve recuperare le energie.

Oroscopo del 13 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): rilassarvi con gli amici



Oroscopo Toro 13 febbraio: umore

L’immaginazione oggi potrebbe sembrarvi molto più attraente della dura realtà. E allora, lasciatevi andare, mollate ed evitate di nuotare controcorrente. La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci, infatti, aggiunge alla giornata un pizzico di magia e al contempo un po’ di caos, in particolare riguardo agli obbiettivi. Rilassatevi e cercate il supporto degli amici. Saranno pronti a starvi accanto e vi sentirete al top. Quando prossimamente il Sole entrerà in Pesci, annuncia l’oroscopo, sarete coinvolti in bei progetti: potreste dover uscire dalla zona di comfort e prendere l’iniziativa.

Oroscopo 13 febbraio Toro: amore

In coppia: il partner ascolterà con attenzione ciò che direte, ma non solo sarà pronto a rassicurarvi.

Soli: potrebbe arrivare finalmente un segnale – che aspettate – dalla persona che vi attrae.

Oroscopo 13 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): le piccole cose della vita regalano gioia

Oroscopo Vergine del 13 febbraio: umore

E’ una giornata in cui non accadrà nulla di speciale, eppure tutto ciò che farete, le piccole cose della vita avranno il potere di regalarvi gioia e serenità. Avete bisogno di uscire dallo stress e persino una semplice passeggiata in un bel posto vi farà sentire bene, in pace con voi stessi e il mondo circostante.

Cercate di rilassarvi, ritrovate la dolcezza del vivere. Non andate oltre i vostri limiti, in termini di energie, poiché in caso contrario sarete irritabili, potreste essere aggressivi.

Oroscopo Vergine del 13 febbraio: amore

In coppia: evitate di guardare solo ciò che non va nella relazione e apprezzate invece le cose positive.

Soli: continuando a sognare la persona ideale sarà difficile incontrare qualcuno nella realtà.

Oroscopo del 13 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): recuperare le energie

Oroscopo Capricorno del 13 febbraio: umore

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci potrebbe sollecitare il desiderio di disporre di un po’ di tempo libero e rilassarvi. Se in questo fine siete impegnati e vi aspetta una settimana frenetica, ritagliare anche un’oretta per recuperare le energie, vi farà un gran bene.

Ancora meglio se in questi due giorni non farete nulla per dovere ma solo ciò che vi piacerà e che vi può avvicinare a chi vi circonda mostrando affetto. In questo modo riuscirete a stabilire una buona atmosfera.

Oroscopo Capricorno 13 febbraio: amore

In coppia: c’è il rilancio dell’eros e il partner ne sarà lieto. Sfruttate la giornata per una gita romantica.

Soli: la solitudine vi pesa e siete decisi a incontrare l’altra metà della mela. I pianeti oggi vi accontenteranno.

