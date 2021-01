Oroscopo di domani 13 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 13 gennaio

Oroscopo di mercoledì 13 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (non tornerete indietro) e Capricorno (un bel cambiamento).

Oroscopo del 13 gennaio, gli astri segnalano alla Vergine che se qualcosa o qualcuno vi appassiona non tornerete indietro e al Capricorno che il Novilunio fa arrivare un cambiamento.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 13 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): voglia di cambiare vita



Oroscopo Toro 13 gennaio: umore

Il Novilunio in Capricorno potrebbe spingervi verso nuovi interessi, ad approfondire uno studio, anche insolito. E, ad esempio, un argomento vi appassiona in modo particolare vi documenterete il più possibile, leggerete tutto ciò che è stato pubblicato al riguardo. Ma con questa Luna Nuova, al contempo, potreste avere prospettive diverse che vi porteranno in direzioni diverse.

Potreste avere il desiderio di rifare una vita altrove, in un’altra città o persino all’estero. In generale, annuncia l’oroscopo, oggi risentirete della dissonanza Marte-Saturno: cercate di trattare chi vi circonda con cura e sensibilità.

Oroscopo 13 Gennaio Toro: amore

In coppia: se ci sono stati spiacevoli malintesi, oggi le nuvole si allontaneranno e l’amore tornerà a splendere.

Soli: un incontro inatteso e seguirete la voce del cuore, non quella della ragione. Perderete la testa.

Oroscopo 13 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): non tornerete indietro

Oroscopo Vergine 13 gennaio: umore

Il Novilunio in Capricorno al vostro segno offre la possibilità di un cambiamento, nei prossimi giorni ci saranno nuovi sviluppi. L’oroscopo annuncia che è il momento giusto per dare il via a qualcosa di nuovo nella vita privata o lavorativa.

Qualunque cosa abbiate in mente di realizzare, di sicuro vi appassiona e una volta deciso, non tornerete indietro. Al contempo, la Luna Nuova vi dota di grande fascino, vi fa trovare al centro della scena, vi fa brillare e accentua la vostra creatività. Approfittatene!

Oroscopo Vergine 13 gennaio: amore

In coppia: è la giornata ideale per parlare con il partner di questioni che creano ostacoli nella relazione.

Soli: un legame recente si rafforza di giorno in giorno. A unirvi è soprattutto la complicità intellettuale.

Oroscopo 13 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): il Novilunio fa arrivare un cambiamento

Oroscopo Capricorno 13 gennaio: umore

La Luna Nuova in Capricorno è congiunta a Plutone e nella vostra vita fa arrivare delle opportunità importanti, nuovi eventi. Se avete avvertito un vento di cambiamento, non state sbagliando: è quello che sta portando il Novilunio. L’aspetto vi dice di andare avanti ed essere fedeli ai vostri obbiettivi.

E’ inoltre il momento di mollare ciò che non è nel vostro interesse e aprirvi a opportunità più entusiasmanti. L’oroscopo annuncia che il talento creativo è al centro della scena, vi esprimete con grande scioltezza e potreste attirare l’attenzione di una persona che conta.

Oroscopo Capricorno 13 gennaio: amore

In coppia:avete mostrato pazienza, tolleranza, taciuto invece di aggredire e oggi sarete ampiamente ricompensati. Il partner vi sorprenderà!

Soli: la vita amorosa cambia! Uscite dalla zona di comfort e sarete in grado di attrarre una persona che proverà passione.

