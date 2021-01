Oroscopo di domani 14 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 14 gennaio

Oroscopo di giovedì 14 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (emotivi e stressati) e Capricorno (decisi a cambiare e migliorare).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 14 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): molto emotivi e stressati



Oroscopo Toro 14 gennaio: umore

Urano in Toro torna in moto diretto e si congiunge a Marte nel vostro segno: è facile che nel vostro territorio circoli stress, vi siete sentiti sopraffatti da un problema e molto emotivi. Ma la congiunzione Sole-Plutone potrebbe spingervi ad andare al cuore della questione e trarre vantaggio da eventuali intuizioni.

Ciò che di recente vi sembrava molto importante presto lo sarà molto meno. L’oroscopo annuncia che non dovrete sentirvi in colpa, dunque, se mollerete una situazione che per lungo tempo è stata un peso. E’ ora di lasciar perdere.

Oroscopo 14 Gennaio Toro: amore

In coppia: se ultimamente avete avuto dubbi o tensioni, la situazione torna alla normalità.

Soli: un vecchio incontro sentimentale torna a bussare alla vostra porta. E accetterete di corsa il corteggiamento.

Oroscopo 14 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): chiedere una mano non è segno di debolezza

Oroscopo Vergine 13 gennaio: umore

Potreste contare sull’aiuto di persone care disponibili, che vi vogliono bene, ma il vostro segno tende a non disturbare. Per questo, vorrete risolvere i vostri problemi da soli. Ma sembra che ci siano parecchie difficoltà e potreste – inutilmente a questo punto – stressarvi. Tenete presente, annuncia l’oroscopo, che chiedere una mano è segno di coraggio e non di debolezza.

Il Novilunio in Capricorno di ieri indica l’eventualità che la vostra percezione degli eventi e delle persone potrebbe essere confusa. Fermarvi un po’ di tempo a riflettere, sarà d’aiuto a fare chiarezza.

Oroscopo Vergine 14 gennaio: amore

In coppia: chiudete una fase della vostra vita e ne iniziate un’altra totalmente nuova. Riguardo alla relazione dovete prendere una decisione: rafforzarla o chiudere.

Soli: le conquiste non mancano ma al momento non sono all’insegna della stabilità. Meglio stringere nuove amicizie.

Oroscopo 14 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): decisi a cambiare e a migliorare

Oroscopo Capricorno 14 gennaio: umore

Urano in Toro riprende il moto diretto e visto che è in buon aspetto con il vostro segno, è possibile che grazie a un’amicizia o a un progetto che state avviando con una persona, siate sul punto di progredire. E ancora oggi potreste avvertire il senso di potere provato ieri con la Luna Nuova nel vostro segno. Avrete il forte impulso a difendere qualcosa in cui credete o una questione importante. L’oroscopo annuncia inoltre che la congiunzione Sole-Plutone in Capricorno stimola la determinazione a crescere, migliorare e cambiare.

Oroscopo Capricorno 14 gennaio: amore

In coppia:avete la possibilità di scrivere una nuova pagina della relazione a patto che siate meno esigenti.

Soli: per oggi, negli affari di cuore occhio alle illusioni. Rischiate di scambiare fischi per fiaschi!

