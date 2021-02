Oroscopo di domani 15 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 15 febbraio

Oroscopo di lunedì 15 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (perfezionisti) e Capricorno (riaffermare la vostra autorità).

Oroscopo del 15 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): controllare le emozioni



Oroscopo Toro 15 febbraio: umore

Marte nel vostro segno è in dissonanza con Venere: l’aspetto potrebbe farvi sentire contrariati o messi in un angolo. E’ un transito passeggero e, oltretutto, potrebbe anche essere che interpretiate nel modo sbagliato l’atteggiamento di un amico o di un familiare.

Per cui, siete pregati di non partire in quarta, esaminare lucidamente la situazione e controllare le emozioni. Al contrario rischiate di ferire l’altro/a. E’ una giornata in cui cambiate idea ogni nanosecondo: ma che vi sta accadendo?

Oroscopo 15 febbraio Toro: amore

In coppia: il partner apprezza sicuramente il vostro temperamento dinamico e caloroso ma non la vostra agitazione!

Soli: sognate una relazione in cui ritrovare il piacere di amare. Oggi siete un po’ nostalgici.

Oroscopo 15 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): eccessivamente perfezionisti

Oroscopo Vergine del 15 febbraio: umore

E’ un lunedì in cui, nel lavoro, dovete prendere coscienza dei vostri limiti. Potreste avere la tentazione di accollarvi anche i compiti degli altri o essere eccessivamente perfezionisti ma ora è il momento di pensare anche al vostro benessere. I pianeti in Acquario sostano nel vostro settore del lavoro, dello stile di vita.

Scrivete pure una lista delle cose da fare, annuncia l’oroscopo, ma non mettetevi sotto pressione per portare tutto a termine. Lo farete domani.

Oroscopo Vergine del 15 febbraio: amore

In coppia: con il partner chiarirete alcune questioni e siete un po’ in freddo ci sarà una riconciliazione.

Soli: muovetevi, uscite di casa. Qualsiasi occasione può essere quella buona per incontrare l’amore.

Oroscopo del 15 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): riaffermare la vostra autorità

Oroscopo Capricorno del 15 febbraio: umore

Con la Luna in Ariete in dissonanza con Plutone nel vostro segno scatena un po’ di tensione interiore, nervosismo e potreste avvertire il bisogno di dominare le conversazioni, riaffermare la vostra autorità su chi vi circonda.

Fate dei lunghi respiri profondi e avvicinatevi agli altri con pacatezza e, all’occorrenza, con grande pazienza. Su un altro piano: se aspettate con ansia che una situazione migliori o si risolva, l’oroscopo annuncia che le cose torneranno alla normalità.

Oroscopo Capricorno 15 febbraio: amore

In coppia: preoccupati per qualcosa? Il partner saprà ascoltarvi con amore, vi capirà perfettamente.

Soli: dichiarerete senza reticenze i vostri sentimenti alla persona che vi attrae. E colpirete nel segno!

