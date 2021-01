Oroscopo di domani 15 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 15 gennaio

Oroscopo di venerdì 15 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (costretti a gestire un conflitto) e Toro (dite no al braccio di ferro).

Oroscopo del 15 gennaio, gli astri segnalano alla Vergine che saranno costretti a gestire un conflitto e al Toro di evitare il braccio di ferro.

Oroscopo 15 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): dite no al braccio di ferro



Oroscopo Toro 15 gennaio: umore

La dissonanza Marte-Giove potrebbe mettervi di fronte a una situazione che giudicherete fortemente ingiusta e sarete spinti a battagliare con tutte le armi a vostra disposizione. Un avvenimento imprevisto nella vita privata o una questione inquietante nel lavoro, rimane il fatto che potrebbero annunciarvi delle decisioni che non accetterete.

Evitate, consiglia l’oroscopo, di ingaggiare un braccio di ferro poiché probabilmente avrete a che fare con chi è più forte di voi. In ogni caso, prima di indignarvi riflettete se quanto deciso da altri, per voi potrebbe funzionare. Chissà, nel prossimo futuro potrebbe rivelarsi positivo.

Oroscopo 15 Gennaio Toro: amore

In coppia: accanto al partner proverete la sicurezza di cui avete bisogno. La vostra relazione è solida.

Soli: pronti a innamorarvi perdutamente, a vivere una bella attrazione. E oggi gli astri vi accontenteranno.

Oroscopo 15 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): costretti a gestire un conflitto

Oroscopo Vergine 15 gennaio: umore

Tra oggi e domani potreste essere costretti a gestire un conflitto con una persona che non è sulla vostra stessa lunghezza d’onda e il fatto scatenare nervosismo. Potrebbe essere d’aiuto non ascoltare ciò che dice l’altro/a e osservare invece le sue reazioni.

Riveleranno parecchio sul suo conto. Nel lavoro alcuni colleghi potrebbero non accettare una decisione presa dai piani alti e la loro intolleranza vi sembrerà esagerata. E’ possibile che la decisione destabilizzi un po’ il vostro quotidiano, annuncia l’oroscopo, tuttavia la giudicherete sensata.

Oroscopo Vergine 15 gennaio: amore

In coppia: trovare un compromesso è un buon modo per non discutere e sentirvi entrambi appagati.

Soli: è il momento di rafforzare le amicizie, di stringere nuove conoscenze. Nelle relazioni c’è un risveglio!

Oroscopo 15 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): il diritto di vivere in pace

Oroscopo Capricorno 15 gennaio: umore

La dissonanza Marte-Giove rende tutti insoddisfatti, scontenti ma non il vostro segno. Marte in Toro vi invia belle vibrazioni e in qualsiasi circostanza saprete mantenere la calma. Il che vuol dire che se non accettate più un atteggiamento sarete fermi, senza arrabbiarvi.

Avete già dato, riguardo ad alcune situazioni, prova di comprensione ma è arrivato il momento di risolvere una volta per tutte. Ora siete determinati a raggiungere i vostri obbiettivi, a realizzare le vostre ambizioni e avete diritto di vivere in pace.

Oroscopo Capricorno 15 gennaio: amore

In coppia: introdurrete un po’ di pepe nella relazione, un po’ di creatività e la relazione riprenderà brio!

Soli: accetterete gli inviti senza pensare alla conquista. Eppure i pianeti sembrano intenzionati a farvi incontrare l’amore.

