Oroscopo di domani 16 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 16 febbraio

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di martedì 16 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (parlare delle vostre idee) e Capricorno (agire liberamente).

Oroscopo del 16 febbraio, gli astri segnalano al Toro che farà bene a parlare delle sue idee e al Capricorno che prossimamente potrà agire liberamente.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 16 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): parlare delle vostre idee



Oroscopo Toro 16 febbraio: umore

Potreste pensare che tenere per voi le vostre idee sia il modo migliore per garantirvi che nessuno le rubi. Oppure, preferire che i vostri sogni su ciò che è realizzabile, al momento rimangano solo vostri poiché temete una delusione.

E’ saggio? Tacere a volte è un bene ma probabilmente, annuncia l’oroscopo, parlarne potrebbe darvi una spinta, acquisire maggiore forza. Gli altri dare qualche input interessante che vi motiveranno a dare il via a ciò che avete a cuore.

Oroscopo 16 febbraio Toro: amore

In coppia: l’amore c’è tutto ma insieme dei segnali di stanchezza. Cercate di introdurre un po’ di fantasia.

Soli: se esitate a lanciare segnali alla persona che vi attrae, sappiate che è la giornata giusta per farlo.

Oroscopo 16 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): arriva una notizia importante

Oroscopo Vergine del 16 febbraio: umore

Mercurio – vostro pianeta governatore – in questi giorni è ancora retrogrado ma congiunto a Giove: il che lascia sperare in alcune aperture nel settore del lavoro. Probabilmente siete in attesa di ricevere una notizia importante. E potrebbe arrivare alla fine della settimana o all’inizio della prossima, quando il pianeta riprenderà il moto diretto.

Nel frattempo, annuncia l’oroscopo non ascoltate voci di corridoio e chiacchiere poiché rischiate di innervosirvi parecchio. Su un altro piano: potreste avere delle paure, rispetto ad alcune relazioni, che minano la vostra felicità. Apportate dei cambiamenti mirati a rafforzarvi.

Oroscopo Vergine del 16 febbraio: amore

In coppia: rifletterete sulla relazione, sul futuro affettivo e poi ne parlerete con il partner. Vi rassicurerà a suon di baci.

Soli: decisi a lasciare i dubbi alle spalle e fate bene. In amore dovete aprirvi e inizierete da oggi.

Oroscopo del 16 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): agire liberamente

Oroscopo Capricorno del 16 febbraio: umore

La voglia, in questo momento, è quella di agire, di intraprendere ma qualcosa potrebbe impedirvelo. La situazione si ribalterà a partire da domenica, quando Mercurio riprenderà il moto diretto. A quel punto potrete agire liberamente. Nel frattempo, il Sole sosta negli ultimi gradi del vostro settore delle finanze.

Potrebbe riemergere una questione di denaro e dovrete fare qualcosa al riguardo. In generale, nelle finanze è un momento importante e sarete concentrati su come realizzare un reddito solido. Lo troverete.

Oroscopo Capricorno 16 febbraio: amore

In coppia: la Luna in Ariete vi rende un po’ insicuri e forse gelosi. Oggi potreste avere la sensazione che il partner sia distante.

Soli: voglia di novità, di conoscenze inedite. E senza alcuna esitazione passerete all’azione.

Per tutti gli altri segni clicca qui.