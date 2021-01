Oroscopo di domani 16 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 16 gennaio

Oroscopo di sabato 16 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (dare e ricevere amore) e Capricorno (l’affetto delle persone care).

Oroscopo del 16 gennaio, gli astri segnalano alla Vergine che darà e riceverà amore e al Capricorno che sarà avvolto dall’affetto delle persone care.

Oroscopo 16 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): impegnare le energie per eliminare lo stress



Oroscopo Toro 16 gennaio: umore

La Luna in Pesci rappresenta un invito a lasciarvi andare, godere una giornata informale ed entrare in contatto con gli amici, conversare piacevolmente. Potrebbe essere utile impegnarvi in attività che vi mettono in grado di spendere le energie. Vi sentirete meno nervosi, meno ansiosi e meno stressati.

Soprattutto se nel corso della settimana il lavoro ha avuto un ritmo frenetico. Tuttavia, annuncia l’oroscopo, potrebbe esserci una questione che non può aspettare e forse essere associata a un’opportunità che sembra imperdibile. Se la volete fare vostra, non esitate.

Oroscopo 16 Gennaio Toro: amore

In coppia: tenerezza, carezze infinite, parole dolci. Oggi dimostrerete pienamente l’amore per il partner.

Soli: più intraprendenti, la vostra sicurezza non passerà inosservata e farete una strage di cuori.

Oroscopo 16 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): dare e ricevere amore

Oroscopo Vergine 16 gennaio: umore

Le relazioni sono sotto i riflettori ed è la giornata ideale per riunire intorno a voi – restrizioni permettendo – le persone a cui volete bene e condividere momenti di gioia. Venere in Capricorno vi invia belle vibrazioni e vi invita a dare e ricevere amore.

Non riguarda necessariamente un/a partner ma potrebbe trattarsi dei figli, di amici, di familiari. L’affetto può arrivare da chiunque, l’importante è ciò che si riceve, che si offre e che si prova. E voi oggi proverete amore, affetto.

Oroscopo Vergine 16 gennaio: amore

In coppia: il partner farà di tutto per dimostrare il suo amore e voi ricambierete con passione.

Soli: non aspetterete che l’amore bussi alla vostra porta. E sembra che oggi una conquista si rivelerà molto interessante.

Oroscopo 16 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): avvolti dall’affetto delle persone care

Oroscopo Capricorno 16 gennaio: umore

La Luna in Pesci invita il vostro segno a comunicare, parlare, condividere poiché sarà d’aiuto a risollevare l’umore. E’ un’ottima giornata inoltre per rompere il ghiaccio e stringere un’amicizia con una persona che condivide il vostro interesse per alcune attività.

Più in generale l’oroscopo annuncia che il fine settimana sarà piacevole, avrete accanto amici, familiari che mostreranno il loro affetto, le loro parole avranno dritte al vostro cuore. E, restrizioni permettendo, non è escluso un piccolo spostamento, una visita a un parente, a un amico.

Oroscopo Capricorno 16 gennaio: amore

In coppia: meno esigenti nei confronti del partner e andrà a vostro vantaggio. Nella relazione circolerà dolcezza.

Soli: una persona vi corteggerà e sarà così convincente che non dovrà insistere più di tanto…

