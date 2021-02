Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di mercoledì 17 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (sotto pressione) e Vergine (emozioni inedite).

Oroscopo del 17 febbraio, gli astri segnalano al Toro che si sentirà messo sotto pressione e alla Vergine che proverà nuove e inedite emozioni.

Oroscopo del 17 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): messi sotto pressione



Oroscopo Toro 17 febbraio: umore

Potresti sentirvi sopraffatti, messi sotto pressione dal boss o dai superiori e, per questo motivo, reagire resistendo alle loro idee e indicazioni. Ma il risultato sarà quello di creare solo più tensione e una situazione che vi farà sentire esausti.

Ci sono due modi per affrontare la questione: smettere di combattere e mollare o discuterne. In questo secondo caso potrebbe emergere qualcosa di interessante. Non è escluso che alcuni Toro, nel lavoro si sentano sottovalutati e provino emozioni poco piacevoli.

Oroscopo 17 febbraio Toro: amore

In coppia: la difficoltà a comunicare potrebbe scatenare malintesi e rancori. Ma perché non parlare apertamente?

Soli: potrebbe prendere il via una relazione piena di passione ma metterete dei limiti per timore di una delusione.

Oroscopo 17 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): belle e inedite emozioni

Oroscopo Vergine del 17 febbraio: umore

E’ un momento in cui arrivano nuove opportunità e cambiamenti, che in modo diverso potrebbero avere un impatto sulla vostra vita. Il problema è potreste resistere e ciò impedire di ottenere il massimo dalle novità. Nei prossimi giorni, arriverà al culmine.

Fortunatamente l’intuito correrà in soccorso e capirete che rischiate di bloccare il progresso. A quel punto, dopo l’illuminazione, mollerete tutto ciò che non funziona. Tanto più che proverete belle emozioni, forse mai vissute fino a oggi.

Oroscopo Vergine del 17 febbraio: amore

In coppia: volendo imporre al partner la vostra visione delle cose rischiate che non vi segua, non vi capisca.

Soli: oggi vi porrete milioni di domande sulla vita affettiva ma che, di fatto, non vi porteranno da nessuna parte.

Oroscopo del 17 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): eliminare situazioni usurate

Oroscopo Capricorno del 17 febbraio: umore

E’ come se oggi foste colpiti da una scossa elettrica ma in senso positivo. E’ una sensazione entusiasmante che vi spingerà a eliminare situazioni ormai usurate, anche se sicure, e che iniziate a sentire come una prigione.

E’ la bella sensazione di libertà, quella che vi permette anche di infischiarvene di ciò che pensano gli altri riguardo alla vostra immagine ed essere voi stessi. Mollerete dunque la presa, annuncia l’oroscopo, e ciò non potrà che rappresentare un vantaggio.

Oroscopo Capricorno 17 febbraio: amore

In coppia: fiducia e complicità, due parole che apprezzate in modo particolare, sono nel programma della giornata.

Soli: che aspettate a lanciarvi e dichiarare i sentimenti? Non avete nulla da perdere ma tutto da guadagnare!

