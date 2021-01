Oroscopo di domani 17 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 17 gennaio

Oroscopo di domenica 17 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (cambiare alcune abitudini) e Vergine (il punto di non ritorno).

Oroscopo del 17 gennaio, gli astri segnalano al Toro che dovrebbe cambiare alcune abitudini e alla Vergine che arriverà a un punto di non ritorno.

Oroscopo 17 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): cambiare alcune abitudini



Oroscopo Toro 17 gennaio: umore

Il calore e l’affetto delle relazioni vi fanno superare i timori e provare la solidità dei vostri legami. Tuttavia non sarebbe male concedervi una pausa solo per voi, in tutta tranquillità.

Ne avete bisogno. L’oroscopo inoltre annuncia che è il momento giusto per cambiare alcune abitudini. Per voi è difficile, d’accordo, ma cercate di trasformarle voi prima che lo facciano i prossimi avvenimenti. Nulla di drammatico sia chiaro, si tratta di mettere in discussione qualcosa e si rivelerà salutare.

Oroscopo 17 Gennaio Toro: amore

In coppia: se nella relazione ci sono piccoli problemi da risolvere è la giornata ideale per parlarne. Risolverete.

Soli: altro che amare in segreto: oggi rivelerete apertamente i sentimenti alla persona che vi attrae.

Oroscopo 17 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): il punto di non ritorno

Oroscopo Vergine 17 gennaio: umore

Avete la sensazione che lavoro o vita privata, una persona finga di avere buone intenzioni ma il suo atteggiamento, di fatto dice esattamente il contrario oppure sapete che non manterrà le promesse fatte. Ed è comprensibile che siate arrabbiati o quanto meno irritati.

Il vostro segno è noto per essere paziente e comprensivo, ma solo fino a un certo punto. E ora siete molto vicini a raggiungere quel punto di non ritorno – ovvero esplodere – e lo farete sapere al diretto/a interessato/a.

Oroscopo Vergine 17 gennaio: amore

In coppia: c’è una presa di coscienza, positiva o negativa dipenderà da come sta andando attualmente la relazione.

Soli: ripenserete al passato. Avete forse agito male con un/a ex? Lasciate perdere, cercate invece di non commettere più lo stesso errore.

Oroscopo 17 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): fare il primo passo per chiarire un malinteso

Oroscopo Capricorno 17 gennaio: umore

Anche se ritenere che un malinteso non sia una vostra responsabilità e non avete nulla di cui scusarvi, fare comunque il primo passo potrà esservi utile. Dipende da voi, andare incontro all’altro/a e parlare. Con Venere nel vostro segno potete farlo anche se temete di sembrare vulnerabili.

Più in generale, annuncia l’oroscopo, è vero che tutto ruota intorno a voi ma avete bisogno di relax. E’ una giornata in cui potete ricaricare le batterie e prendere le distanze dall’agitazione del mondo circostante.

Oroscopo Capricorno 17 gennaio: amore

In coppia: con il partner la complicità è al top, non avete bisogno di parlare, vi capite con uno sguardo.

Soli: se puntate all’amore folle, appassionato, preparatevi poiché è nel programma della giornata.

