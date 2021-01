Oroscopo di domani 18 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 18 gennaio

Oroscopo di lunedì 18 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (riscuotete ammirazione) e Vergine (dare il via a un progetto).

Oroscopo del 18 gennaio, gli astri segnalano al Toro che il suo talento riscuoterà ammirazione e alla Vergine che darà il via a un progetto.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 18 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): il vostro talento riscuote ammirazione



Oroscopo Toro 18 gennaio: umore

Nella vita privata avete stabilito relazioni solide. Le persone che vi sono vicine vi capiscono totalmente, vi accettano come siete e vi vogliono bene. L’oroscopo annuncia di esprimere l’affetto, dire loro quanto per voi sono speciali e l’affetto sarà ricambiato mille volte! Siete sul punto di stringere delle nuove amicizie che dureranno nel tempo e, nel lavoro, delle solide alleanze.

Le vostre qualità, il talento, riscuotono rispetto e ammirazione. Non dovrete stupirvi, dunque, se dovesse arrivare un’offerta, una proposta per portare avanti un progetto.

Oroscopo 18 Gennaio Toro: amore

In coppia: sensibili più che mai alle richieste e alle aspettative del partner, oggi farete di tutto per accontentarlo!

Soli: avete difficoltà a fare il primo passo, a corteggiare qualcuno. Tenete presente che chi non risica…

Oroscopo 18 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): da il via a un progetto

Oroscopo Vergine 18 gennaio: umore

A sorpresa potrebbe richiamarvi un amico del passato e vi farà piacere fare una chiacchierata. La vera notizia è che le sue idee potrebbero dopare la vostra ambizione e sentirvi pronti a dare il via a un progetto. Urano e Marte in Toro inviano al vostro segno ottime vibrazioni e dicono che è arrivato il momento di concretizzare i vostri desideri, i progetti, imporre il vostro punto di vista.

Se dovete convincere qualcuno della bontà di quanto proponete mostrate sicurezza e un po’ di diplomazia. Otterrete, annuncia l’oroscopo, quel che volete.

Oroscopo Vergine 18 gennaio: amore

In coppia: lascerete alle spalle alcune incertezze e con il partner scriverete una nuova pagina della relazione.

Soli: se di recente qualcuno vi ha deluso oggi nella vostra vita potrebbe entrare un nuovo e vero amore.

Oroscopo 18 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): le promesse saranno mantenute

Oroscopo Capricorno 18 gennaio: umore

Sarà una settimana movimentata in modo positivo, le cose potrebbero, progredire cambiare e per il vostro segno i passaggi astrali avranno un impatto sulle finanze. E’ probabile che delle promesse che vi hanno fatto al riguardo saranno mantenute, più in generale avrete la sensazione di progredire.

Non è escluso che grazie a un buon fiuto riusciate a scovare un buon affare, da valutare in ogni caso attentamente. La prudenza non è mai troppa. L’oroscopo inoltre annuncia che se avete in vista degli incontri di lavoro, andranno a buon fine, troverete un accordo.

.

Oroscopo Capricorno 18 gennaio: amore

In coppia:il desiderio erotico trasporterà voi e il partner nel paradiso dell’amore. Serata bollente!

Soli: avete capito che a furia di proteggervi da paure e delusioni rischiate di farvi scappare l’amore. E oggi c’è un risveglio.

Per tutti gli altri segni clicca qui.