Oroscopo di venerdì 19 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (nel lavoro, la concorrenza è feroce) e Toro (molto ostinati).

Oroscopo del 19 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): molto ostinati



Oroscopo Toro 19 febbraio: umore

Luna e Marte congiunti nel vostro segno sono in dissonanza con Venere. Siete nervosi, irritabili e dovreste evitare di auto stressarvi. Con tutti, dunque, abbondate in tatto e diplomazia. Lavoro o vita persona può essere che sia esploso un conflitto e oggi raggiungerà un punto critico.

La cosa si concluderà al massimo mercoledì prossimo ma dovreste prendere in considerazione l’ipotesi che siate stati molto ostinati. Mostrare elasticità sarà d’aiuto a sistemare parecchie situazioni con chi non sopporta il vostro atteggiamento eccessivamente inflessibile.

Oroscopo 19 febbraio Toro: amore

In coppia: se ci sono delle divergenze cercate di parlarne sinceramente con il partner.

Soli: non è la giornata giusta per rivedere un/a ex. Guardate avanti, frequentate altri posti.

Oroscopo 19 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): nel lavoro, la concorrenza è feroce

Oroscopo Vergine del 19 febbraio: umore

Nel lavoro potreste desiderare una promozione, fare un passo avanti nella carriera – anche per guadagnare di più ma dovete prendere in considerazione alcune cose. Davanti a voi la strada presenta degli ostacoli e per percorrerla è necessario avere coraggio e tenacia.

E sì perché la concorrenza è feroce e per tenerla a bada e superarla dovete muovervi a suon di ambizione e tante energie. Per cui, prima di candidarvi a un posto migliore e non lottare invano, chiedetevi se ne valga la pena.

Oroscopo Vergine del 19 febbraio: amore

In coppia: guardate insieme nella stessa direzione senza porvi troppe domande o affrontare i punti di vista diversi poiché sapete che troverete un compromesso.

Soli: se c’è una persona con cui intravedete la possibilità di una storia, anziché girarci intorno perché non lanciate un invito?

Oroscopo del 19 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): pensare anche al vostro benessere

Oroscopo Capricorno del 19 febbraio: umore

Un’attività di lavoro potrebbe fruttare ma potrebbe essere che qualcuno non sia d’accordo con il vostro modo di procedere o sul pagamento. Potrebbe esserci un disaccordo sulla modalità di pagamento o forse su una somma che vi devono.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che una persona cara farà storie per una spesa. Più in generale, è un momento in cui nel lavoro impegnate parecchie energie ma cercate di non arrivare al punto di essere esausti, prendete cura del benessere psicofisico.

Oroscopo Capricorno 19 febbraio: amore

In coppia: sensualità, passione e visto che parlate poco sarà uno splendido modo per esprimere i sentimenti.

Soli: se avete intenzione di conquistare un cuore, tenete i piedi per terra! Stranamente non siete razionali.

