Oroscopo di domani 19 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 19 gennaio

Oroscopo del 19 gennaio, gli astri segnalano al Toro che avverte il peso delle responsabilità e al Capricorno che dovrà mantenere il self control.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 19 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): il peso delle responsabilità



Oroscopo Toro 19 gennaio: umore

L’arrivo del Sole in Acquario mette al centro della scena gli obblighi, le responsabilità che sicuramente rappresenteranno un peso. Cercate, annuncia l’oroscopo, di non prendere tutto troppo a cuore ma soprattutto non proponete un aiuto senza aver prima considerato ciò che vi costerebbe in termini di tempo ed energie.

Su un altro piano: se state vivendo una battuta d’arresto o vi trovate di fronte a un ostacolo la Luna odierna potrebbe spingervi a fare un passo indietro così da trovare una soluzione. Ricordate sempre che non siete soli: c’è chi è pronto a sostenervi e consigliarvi.

Oroscopo 19 Gennaio Toro: amore

In coppia: scatenare la gelosia del partner non è una buona strategia per mantenere alta la sua attenzione.

Soli: è una giornata speciale, potreste incontrare la persona ideale ed è sicuro che la individuerete al volo!

Oroscopo 19 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): cambiamenti nel lavoro

Oroscopo Vergine 19 gennaio: umore

Il Sole in Acquario, come già Mercurio, Giove e Saturno, da oggi sosta nel vostro settore del lavoro. Al riguardo potrebbero esserci dei cambiamenti. Evitate di voler controllare la situazione e tenete duro poiché non avete altra scelta.

Il Sole attualmente è congiunto a Saturno ed è un aspetto astrale privativo – per tutti in generale – un momento poco piacevole da vivere ma passerà, le cose nel giro di breve tempo prenderanno una piega positiva. Tuttavia per affrontare al meglio la congiunzione, precedete i cambiamenti organizzandovi in modo diverso.

Oroscopo Vergine 19 gennaio: amore

In coppia: potreste sentirvi trascurati dal partner e parlarne apertamente sarà un sollievo. Vi permetterà di ripartire su basi nuove.

Soli: bando ai dubbi! Degli incontri inattesi potrebbero sfociare in storie importanti e costruttive.

Oroscopo 19 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): mantenere il self control

Oroscopo Capricorno 19 gennaio: umore

L’arrivo del Sole in Acquario mette in luce una questione di denaro. Probabilmente state aspettando una somma o forse state subendo gli effetti della crisi ma la buona notizia è che la situazione cambierà in meglio in breve tempo. Per cui, annuncia l’oroscopo, tiratevi su!

Per oggi, la Luna in Ariete scatena un’atmosfera elettrica, le conversazioni potrebbero essere tese, complicate. La soluzione migliore è mantenere il self control, evitare commenti acidi, non entrare nei conflitti e concentrarvi unicamente su ciò che dovete fare.

Oroscopo Capricorno 19 gennaio: amore

In coppia: passione al top! Ma non solo, la persona amata vi dà la forza per andare avanti e impegnarvi in nuovi progetti.

Soli: magnetici, seducenti oggi potete conquistare e dare il via a una storia che durerà nel tempo!

