Oroscopo di domani 2 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 2 febbraio

Oroscopo di martedì 2 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (pronti a dare il massimo?) e Vergine (più leggerezza).

Oroscopo del 2 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): pronti a dare il massimo?



Oroscopo Toro 2 febbraio: umore

Avete ottime opportunità per migliorare la vostra immagine e mostrare le vostre abilità. Ma non solo oggi potreste essere competitivi e desiderosi di superare con astuzia concorrenti e rivali. Il buon aspetto Luna-Giove, fa pensare che potrebbe arrivare un’offerta e potrebbe essere quella desiderate da sempre.

Se siete pronti a dare il massimo, annuncia l’oroscopo, da ciò potrebbero emergere buone cose. Come vedete, nella vita possono arrivare belle situazioni e proprio quando non ci crediamo più. E ora siete sul trampolino di lancio.

Oroscopo 2 febbraio Toro: amore

In coppia: le vostre parole dolci faranno fondere il cuore del partner. Serata molto sensuale.

Soli: sembra sia finito il momento di flirt e avventure. Un incontro sarà dolce, con tanti sguardi promettenti.

Oroscopo 2 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): prendere la vita con leggerezza

Oroscopo Vergine del 2 febbraio: umore

Il vostro segno solitamente dubita, mette in discussione ciò che vi dicono e in questo momento sembra vi poniate numerose domande sul futuro, su ciò che potrebbe accadere e siete pervasi dell’incertezza. Avete dubbi soprattutto su alcune promesse e nel lavoro non riuscite a farvi un’idea precisa della situazione.

Il che potrebbe scatenare un po’ di scoraggiamento. Anche se non è facile, annuncia l’oroscopo, cercate di prendere la vita come viene, di essere più elastici e avere più sicurezza in voi stessi.

Oroscopo Vergine del 2 febbraio: amore

In coppia: non è la giornata ideale per esprimere le emozioni, dire ciò che pensate. Il partner probabilmente non capirebbe.

Soli: uscite dalla routine, cercate di incontrare – anche online – persone nuove. E’ tempo di aprirvi alle novità.

Oroscopo del 2 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non dovete cedere ai timori

Oroscopo Capricorno del 2 febbraio: umore

Venere in Acquario sosta nel vostro settore delle finanze e potreste iniziare a capire il potenziale di un’idea o di un’opportunità. Sfruttarle sarebbe un’ottima cosa. Il cielo astrale attuale indica che potete e definendo bene i costi vi sentirete sicuri e andrete avanti, riuscirete a concretizzare.

Per cui calma e non dimenticate – anche in generale – fino a che punto potete essere rigorosi e non cedete ai timori. L’oroscopo al vostro segno ricorda che le persone care hanno bisogno delle vostre rassicurazioni, della vostra stabilità e del senso di sicurezza che trasmettete loro.

Oroscopo Capricorno 2 febbraio: amore

In coppia: ancor di più oggi vi renderete conto che la relazione è solida e potete contare l’uno sull’altra.

Soli: vi lancerete nella ricerca dell’anima gemella e sicuramente saprete cogliere l’occasione giusta.

