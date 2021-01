Oroscopo di domani 2 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 2 gennaio

Oroscopo di sabato 2 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (rimanere dietro le quinte) e Capricorno (grande sicurezza).

Oroscopo del 2 gennaio, gli astri segnalano alla Vergine una giornata in cui rifletterà e al Capricorno che avete comunque grande sicurezza in voi stessi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 2 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): cercate di essere flessibili



Oroscopo Toro 2 gennaio: umore

L’atmosfera odierna non è distesa, potrebbero esserci dei ritardi nel programma della giornata. Tenete presente, annuncia l’oroscopo, che qualunque ritardo o rallentamento si verifichi sarà per il meglio. Siate dunque flessibili e seguite la corrente, aprirete la vostra vita a più spontaneità ed entusiasmo.

Per oggi, lasciate che le cose siano disordinate e imperfette, vi piaceranno di più. Puntare alla perfezione è una perdita di tempo ed energie. Non ne vale la pena. Non è escluso, infine, che arrivi la telefonata di una persona che vive lontano. Proverete belle emozioni.

Oroscopo 2 Gennaio Toro: amore

In coppia: nella relazione sono presenti sentimenti intensi e appassionati. Giornata di importanti decisioni.

Soli: a scatenare l’amore potrebbe essere una persona nella sfera delle amicizie. E ricambierà!

Oroscopo 2 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): rimanere dietro le quinte

Oroscopo Vergine 2 gennaio: umore

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno, provate il bisogno di rimanere dietro le quinte e riflettere. Potreste aver voglia di tornare in una città che associate a momenti felici o a momenti in cui vi siete sentiti in pace con voi stessi, con la vita.

L’oroscopo annuncia che se al momento non fosse possibile potrete parlare dei bei ricordi con un amico o un familiare: sarete ugualmente contenti. Tanto più che l’atmosfera è all’insegna della comprensione, le persone care saranno piene di attenzioni e pronte ad ascoltarvi.

Oroscopo Vergine 2 gennaio: amore

In coppia: evitate di ingigantire qualsiasi parola che dirà il partner o esaminare con la lente d’ingrandimento dettagli di poca importanza.

Soli: una persona attrae e il sesto senso vi dice che è affidabile. E oggi sarete decisi a fare il primo passo.

Oroscopo 2 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): grande sicurezza in voi stessi

Oroscopo Capricorno 2 gennaio: umore

Potreste avere la sensazione che alcuni nuovi progetti personali o di lavoro, abbiano creato più caos di quanto vi aspettaste. Ma, annuncia l’oroscopo, è solo questione di capire i dettagli, correggere eventuali errori – e omissioni del passato – e otterrete chiarezza.

Nel giro di pochi giorni l’avrete e la strada sarà libera. L’oroscopo segnala che i muri stanno crollando, quelli che pensavate fossero problemi nasconderanno invece delle opportunità. Inizierete a vedere tutto sotto una luce più positiva e vi sentirete armati di grande sicurezza.

Oroscopo Capricorno 2 gennaio: amore

In coppia: giornata romantica colorata dalla passione! Da gustare senza limiti con la persona amata.

Soli: alla ricerca di un cuore passionale come il vostro, incontrerete chi fa per voi. E ha un lato romantico che vi incanterà.

.

Per tutti gli altri segni clicca qui.