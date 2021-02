Oroscopo di domani 20 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 20 febbraio

Oroscopo di sabato 20 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (concedetevi una pausa) e Capricorno (difficoltà a rilassarvi).

Oroscopo del 20 febbraio, gli astri segnalano alla Vergine che dovrebbe concedersi una pausa e al Capricorno che ha difficoltà a rilassarsi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 20 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): passi avanti nel lavoro



Oroscopo Toro 20 febbraio: umore

La Luna in Gemelli forma buoni aspetti con i pianeti in Acquario: probabile abbiate le possibilità di sfruttare delle opportunità per fare passi avanti nel lavoro, nella carriera. E’ un’ottima giornata, inoltre, per affinare le vostre competenze, mettere in moto dei piani riguardanti progetti creativi e aspirazioni ambiziose.

Siete intenzionati a trovare delle soluzioni, per voi o gli altri, e grazie al senso pratico accentuato, avrete ottime idee. Nel caso abbiate avuto una discussione, ad esempio, l’oroscopo annuncia che troverete una via d’uscita.

Oroscopo 20 febbraio Toro: amore

In coppia: una visione realistica e costruttiva vi permette di migliorare la relazione e l’intesa con il partner.

Soli: molto esigenti e con questo stato d’animo è difficile che abbiate intenzione di aprire la danza dell’amore.

Oroscopo 20 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): concedetevi una pausa

Oroscopo Vergine del 20 febbraio: umore

Con la Luna In Gemelli nel fine settimana potreste avvertire la stanchezza dei tanti impegni ed è il momento di concedervi una pausa per rigenerare le energie. Per cui, al contrario di quanto accade sempre, il fatto che le persone care facciano affidamento su di voi, vi peserà parecchio e vorreste altro.

Ad esempio, che propongano un aiuto, alleggeriscano qualche compito. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che non potrete eludere un obbligo, un dovere, come prendervi cura di un genitore.

Oroscopo Vergine del 20 febbraio: amore

In coppia: vi incoraggiate a vicenda, ciascuno è il sostegno dell’altro. Scoprirete un nuovo equilibrio.

Soli: è un sabato in cui darete il meglio e in caso d’incontro controllerete perfettamente la situazione.

Oroscopo del 20 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): difficoltà a rilassarvi

Oroscopo Capricorno del 20 febbraio: umore

La Luna in Gemelli vi spinge a essere molto produttivi, a svolgere una quantità eccessiva di compiti col risultato che avrete difficoltà a rilassarvi. La tensione non sarà visibile agli altri, come sempre avrete un atteggiamento ermetico ma a furia di non mostrare ciò che provate, tenerlo per voi, potreste ad esempio somatizzare.

Mercurio, domani riprende il moto diretto e, buona notizia porterà chiarezza sul fronte finanze. Quando era in moto retrogrado avete riflettuto e sviluppato nuovi modi per gestire il budget ma al contempo per garantirvi nuove fonti di reddito.

Oroscopo Capricorno 20 febbraio: amore

In coppia: avete deciso di introdurre un po’ di leggerezza nella relazione e per oggi non parlerete di stabilità, di questioni di denaro.

Soli: i cuori si abbracciano, gli occhi brillano e il cuore fa bum! Avete capito che il programma c’è una bella storia?

Per tutti gli altri segni clicca qui.