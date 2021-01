Oroscopo di domani 20 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 20 gennaio

Oroscopo di mercoledì 20 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (riprendere la vostra libertà) e Capricorno (imboccare una direzione diversa).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 20 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una decisione sorprenderà chi vi circonda



Oroscopo Toro 20 gennaio: umore

Marte e Urano congiunti nel vostro segno, scatena irritazione, potreste sentirvi pronti a gestire una questione complessa o lasciare alle spalle qualcosa. In ogni caso, occhio all’aggressività, agli scoppi di ira, evitate di prendere delle decisioni sull’onda della rabbia o dell’impulsività.

Potrebbe trattarsi di una decisione inattesa e nessuno vi capirà poiché non vi corrisponde. L’oroscopo annuncia che potreste aver voglia di cambiare la vostra vita, chiudere un legame che ormai sentite limitante. Seguite la voce del cuore, non quella dell’ego.

Oroscopo 20 Gennaio Toro: amore

In coppia: se volete distendere l’atmosfera cercate di capire cos’è che il partner si aspetta da voi.

Soli: capirete, senza ombra di dubbio, che una persona incontrata di recente non è quella giusta per voi.

Oroscopo 20 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): riprendere la vostra libertà

Oroscopo Vergine 20 gennaio: umore

La congiunzione Marte-Urano in Toro vi fa sentire irrequieti, stimola il desiderio di prendere una posizione netta in una situazione. Se vi siete sentiti limitati, frustrati, ora vorrete riguadagnare la vostra libertà e muovervi come meglio credete, vivere in modo più autentico.

L’aspetto astrale, annuncia l’oroscopo, oggi rende l’atmosfera elettrica e può provocare delle tensioni nelle relazioni personali o di lavoro. Anche perché non sopportate che qualcuno contrasti le vostre idee. Cercate di correggere il tiro o andrete dritti al conflitto.

Oroscopo Vergine 20 gennaio: amore

In coppia: avete la sensazione che il partner non vi capisca e l’altro/a è permaloso/a. Lite in vista?

Soli: non è una giornata propizia agli incontri. Vi ponete mille domande che non hanno una risposta.

Oroscopo 20 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): imboccare un’altra direzione

Oroscopo Capricorno 20 gennaio: umore

La presenza del Sole in Acquario nel vostro settore del denaro, potrebbe evidenziare dei problemi che avete eluso e avere la possibilità di risolvervi in modo brillante. Più in generale, annuncia l’oroscopo, con la congiunzione Marte-Urano in Toro, operare dei coraggiosi cambiamenti andrà a vostro vantaggio.

Il forte desiderio di imboccare un’altra direzione potrebbe riguardare le condizioni di vita o le questioni riguardanti la casa, la famiglia. Oggi, l’aspetto scatena agitazione nel mondo circostante, la giornata vi sembrerà stressante e avrete difficoltà a concentrarvi.

Oroscopo Capricorno 20 gennaio: amore

In coppia: avete bisogno di dolcezza, serenità che il partner non sempre riesce a capire. Parlatene!

Soli: se volete che la persona che vi attrae vi noti, cercate di mettervi in mostra, lanciate segnali!

