Oroscopo di domani 21 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 21 gennaio

Oroscopo di giovedì 21 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (la voglia di mollare tutto) e Vergine (pensate solo a voi stessi).

Oroscopo 21 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): la voglia di mollare tutto



Oroscopo Toro 21 gennaio: umore

La Luna nel vostro segno si congiunge a Marte e Urano. Il terzetto scatena emozioni forti, forse destabilizzanti. Potreste averne le scatole piene e voglia di mollare tutto: la sensazione è che gli altri remino contro i vostri programmi oppure che non abbiate il controllo di una situazione e siate costretti a subire.

Per oggi, consiglia l’oroscopo, non fate nulla seguendo l’impulso del momento. Dalla situazione attuale potreste ottenere dei vantaggi. Con il giusto approccio potreste avere la possibilità di influenzare chi è in posizione di potere e trarne beneficio.

Oroscopo 21 Gennaio Toro: amore

In coppia: i passaggi creano un po’ di freddezza, avete reciprocamente difficoltà a capirvi.

Soli: non è giornata d’incontri né di conquiste. Per il momento, fate appello alla pazienza,

Oroscopo 21 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): prendere cura solo di voi stessi

Oroscopo Vergine 21 gennaio: umore

La Luna congiunta a Marte e Urano in Toro, al vostro segno consigliano il distacco mentale dal mondo circostante. L’atmosfera è agitata, tesa, inquieta e rischiate di rimanere contagiati dalla negatività di chi vi circonda.

Ma non solo, potreste provare delle insicurezze quando invece nel vostro cielo astrale non ci sono nuvole. Siete in una fase di cambiamento – positivo – e lo sapete. L’oroscopo per oggi consiglia di rimanere dietro le quinte, prendere cura di voi stessi ed escludere gli altri.

Oroscopo Vergine 21 gennaio: amore

In coppia: bei momenti di complicità, oggi con il partner navigate verso l’isola della felicità.

Soli: affascinanti, attraenti, avete la possibilità di incontrare l’anima gemella. E’ la giornata ideale per amare ed essere amati.

Oroscopo 21 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): alla larga dai pessimisti

Oroscopo Capricorno 21 gennaio: umore

La congiunzione Luna-Marte-Urano in Toro, non dovrebbe avere un impatto negativo sul vostro segno. Anzi, sarà la conferma che il vostro intuito è al top, e seguendolo prendete le giuste decisioni. In ogni caso, annuncia l’oroscopo, visto che l’atmosfera generale è inquieta, state alla larga dai pessimisti, da chi scatena malintesi e confusione.

Anche nel lavoro, rischiate di essere bersaglio di competizione o rivalità. Non entrate in questi giochetti poiché potrebbero rivelarsi negativi, in futuro, con i colleghi o i superiori. Cercate di preservare la vostra pace, anche interiore.

Oroscopo Capricorno 21 gennaio: amore

In coppia: la tendenza è quella di fare tutto di testa vostra. Poi non lamentatevi se il partner se la prende.

Soli: persone poco raccomandabili, oggi potrebbero entrare in contatto con voi. Allontanatele, non dovete correre rischi.

