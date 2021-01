Oroscopo di venerdì 22 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (sentirvi liberi) e Capricorno (la comunicazione è al top).

Oroscopo 22 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): sentirvi liberi è importante



Oroscopo Toro 22 gennaio: umore

In questo momento la vostra indipendenza e la libertà sono importanti, qualsiasi attività che sentite soffocante, noiosa o che vi limita è difficile da sopportare. Il che potrebbe innervosirvi e farvi entrare in rotta di collisione con chi vi circonda ma l’oroscopo annuncia che non ne vale la pena: fate in modo di mantenere l’armonia.

Ma non solo: siete spinti a dire la verità senza girarci intorno. Fate pure ma avendo una certa attenzione riguardo alla sensibilità di chi avete di fronte.

Oroscopo 22 Gennaio Toro: amore

In coppia: il partner sa che può contare su di voi in qualsiasi circostanza. Per voi contano le cose che vi uniscono e non quelle che vi dividono.

Soli: aria d’innamoramento! Una persona oggi farà sciogliere il vostro cuore, non saprete resistere al suo fascino.

Oroscopo 22 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): il pensiero positivo

Oroscopo Vergine 22 gennaio: umore

Siete sul punto di prendere decisioni fondamentali ma tenete presente che il pensiero negativo può rappresentare un ostacolo al progresso. Guardate il più possibile il lato positivo ed eliminate i dubbi. Al vostro segno, inoltre, l’oroscopo annuncia che potete esprimervi in modo esplicito ma senza per questo ferire la sensibilità di chi vi avete di fronte.

Trovare un equilibrio tra il parlare in modo franco, diretto e la diplomazia, migliorerà la vita personale e lavorativa, più di quanto possiate immaginare.

Oroscopo Vergine 22 gennaio: amore

In coppia: per una questione di poco conto, potreste avercela con il partner. Ma Venere sarà d’aiuto a chiarire quello che è solo un malinteso.

Soli: non avete intenzione di impegnarvi e prima di accettare un invito romantico, oggi ci penserete su.

Oroscopo 22 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): la comunicazione è al top

Oroscopo Capricorno 22 gennaio: umore

La comunicazione è al top, le conversazioni interessanti. Non esitate a dare il vostro parere, a condividere le idee. Trasmetterete il vostro entusiasmo e ciò vi consentirà di consolidare le relazioni e segnare punti!

L’oroscopo annuncia che solitamente siete maestri quando si tratta di uscire da situazioni difficili, avete la capacità di risolvere i problemi delle persone care trovando soluzioni pratiche ed efficaci. Ed è possibile che oggi darete una mano a qualcuno che avete a cuore. In ogni caso, pur aiutando cercate di responsabilizzarlo/a,

Oroscopo Capricorno 22 gennaio: amore

In coppia:le temperature sono basse ma il vostro cuore è caldo! Oggi mostrerete al partner quanto l’amate.

Soli: sfoderate al meglio il potere di seduzione, di attrazione e farete una strage di cuori!

