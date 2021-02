Oroscopo di martedì 23 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (i problemi degli altri) e Capricorno (nuove amicizie).

Oroscopo del 23 febbraio, gli astri segnalano al Toro che deve evitare di accollarsi i problemi degli altri e al Capricorno che può stringere nuove amicizie.

Oroscopo del 23 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): evitate di accollarvi i problemi degli altri



Oroscopo Toro 23 febbraio: umore

E’ ammirevole da parte vostra essere empatici nei confronti di chi vi circonda, cercare di soddisfare le loro esigenze ma siate consapevoli dei vostri limiti ed evitate di accollarvi i loro problemi. Non siete i loro zerbini! Più in generale, ultimamente potreste aver avuto qualche tensione ma a partire da giovedì quando Venere entrerà in Pesci.

Quest’ultimo è un segno che detesta quanto voi, se non di più, i conflitti. L’aspetto astrale renderà l’atmosfera più serena e amichevole. Avrete la possibilità, eventualmente, di ritrovare l’armonia in una relazione.

Oroscopo 23 febbraio Toro: amore

In coppia: avete bisogno di dare uno slancio più piccante alla relazione. E non si può certo dire che vi annoierete.

Soli: giornata d’incontri e uno in particolare scatenerà reciproca passione. Non resterete soli ancora a lungo.

Oroscopo 23 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): dare slancio ai progetti

Oroscopo Vergine del 23 febbraio: umore

La Luna in Cancro è in buon aspetto con Nettuno: è più facile del solito concentrare le energie per risolvere malintesi e discussioni, rimettere in sesto le relazioni che presentano delle difficoltà. Più in generale, è anche un ottimo martedì per dare slancio ai progetti personali o di lavoro.

Potreste parlarne con una persona di cui vi fidate e vi incoraggerà. Sentirvi dire che ciò che state intraprendendo è fattibile, è proprio ciò di cui avete bisogno. Tenete presente che seguendo l’istinto, non avrete nemmeno bisogno di parlare per ottenere delle conferme.

Oroscopo Vergine del 23 febbraio: amore

In coppia: molto esigenti nei confronti del partner. Cercate di vedere ciò che fa per voi anziché ciò che non fa…

Soli: la perfezione non esiste, dovreste rivedere le vostre aspettative. Rischiate di farvi scappare una bella storia.

Oroscopo del 23 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nuove amicizie

Oroscopo Capricorno del 23 febbraio: umore

Con la Luna in Cancro, le relazioni sono al centro della scena ed è un martedì in cui potreste stringere nuove amicizie o riprendere dei rapporti, anche di lavoro, che avevate trascurato. Se, ad esempio, avete intenzione di dare nuovo slancio all’attività, è il momento giusto per riprendere i contatti con i clienti, i fornitori.

Ma non solo: colleghi e collaboratori potrebbero fornire idee eccellenti utili a dare impulso alla professione. Siate aperti e ricettivi.

Oroscopo Capricorno 23 febbraio: amore

In coppia: riconquistate il partner per il quale provate un amore senza limiti e sarete pieni di attenzioni!

Soli: è possibile un colpo di fulmine oppure una persona vi colpirà in modo notevole. In ogni caso, oggi conquistate.

