Oroscopo di domani 23 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo domani 23 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo del 23 gennaio, gli astri segnalano alla Bilancia che darà ancor di più valore all’amicizia e all’Acquario che l’atmosfera è più dolce, arriveranno complimenti.

Oroscopo di domani 23 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): gustare i piaceri della vita



Oroscopo Gemelli domani 23 gennaio: umore

Fine settimana in compagnia della Luna nel vostro segno e visto che forma aspetti armoniosi con altri pianeti, sarete di buonumore, pronti a gustare i piaceri che offre la vita. E in qualsiasi situazione saprete scovare il lato positivo.

Nella vita sociale, siete re e regine della comunicazione, in particolare su Internet. Con la parlantina che avete potete convincere anche i muri! In ogni caso, prudenza, parlare troppo spesso ha un effetto boomerang. Ovvero si ritorcerebbe contro di voi.

Oroscopo Gemelli di domani 23 gennaio: amore

In coppia: tenerezza e sensualità rafforzano l’unione. L’atmosfera è dolce e appaga entrambi.

Soli: se qualcuno scatenerà la vostra attenzione, l’attrazione, oggi non ve lo/a farete scappare!

Oroscopo di domani 23 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il valore dell’amicizia

Oroscopo Bilancia di domani 23 gennaio: umore

E’ un fine settimana in cui avete molta creatività, inventiva e più che mai un grande senso dell’amicizia che tutti apprezzeranno. Tuttavia l’oroscopo annuncia che una persona cara nei vostri confronti potrebbe aver cambiato atteggiamento. Prima aveva delle attenzioni ma ultimamente non sembra ricambiare la vostra gentilezza e generosità.

Se vi occorrono più di cinque minuti per ricordare quand’è stata l’ultima volta che è stata premurosa, forse è arrivato il momento di riflettere sulla relazione. E’ una situazione che può essere cambiata? La volete cambiare voi? Ponetevi queste domande e iniziare a pensare alle risposte.

Oroscopo Bilancia di domani 23 gennaio: amore

In coppia: l’intesa è ottima, i sentimenti sono sinceri e prenderete qualche iniziativa che vi farà sentire ancor più vicini.

Soli: nonostante qualche delusione, oggi vedete il futuro affettivo più roseo. Siete motivati a conquistare.

Oroscopo domani 23 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): complimenti che toccheranno il cuore

Oroscopo Acquario di domani 23 gennaio: umore

Da un punto di vista astrale, l’atmosfera non è ancora tranquilla ma questo fine settimana sarà comunque piacevole, toccherete con mano l’affetto che provano per voi le persone care, quanto siete apprezzati. E arriveranno bei complimenti che toccheranno il vostro cuore, proverete un benefico senso di libertà interiore.

Forse, annuncia l’oroscopo, perché mentalmente ed emotivamente mollerete definitivamente una situazione. Mercurio nel vostro segno, la settimana prossima entrerà in moto retrogrado, segnala che il successo è alle porte e già da oggi inizierete a percepire che le cose stanno cambiando.

Oroscopo Acquario di domani 23 gennaio: amore

In coppia: cercate di capire cos’è indispensabile per mantenere un buon equilibrio nella relazione.

Soli: un incontro potrebbe sorprendervi in modo positivo e passo dopo passo andrete incontro a una bella storia d’amore.

