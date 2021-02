Oroscopo di domani 24 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 24 febbraio

Oroscopo di mercoledì 24 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (cosa volete veramente?) e Vergine (fatevi notare).

Oroscopo del 24 febbraio, gli astri segnalano al Toro che deve chiedersi cosa è che vuole veramente e alla Vergine di farsi notare, non essere riservata.

Oroscopo del 24 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): cos’è che volete veramente?



Oroscopo Toro 24 febbraio: umore

Siete pronti a vivere qualcosa di diverso ma ciò esattamente cosa vuol dire? Volete ampliare gli orizzonti, questo è sicuro, ma forse dovreste porvi alcune domande approfondite per scoprire cosa è che volete veramente.

Se, invece, avete già gettato le basi per raggiungere un obbiettivo, non mollatelo e andate avanti con la perseveranza e la tenacia che distinguono il vostro segno. Non è escluso, inoltre, che l’incontro con una vecchia conoscenza faccia riemergere dei ricordi poco piacevoli legati alla sua persona.

Oroscopo 24 febbraio Toro: amore

In coppia: non detti e troppe emozioni non fanno bene alla relazione. Siate più spontanei con il partner.

Soli: in caso di incontro cercate di essere sinceri, il più possibile voi stessi. C’è la forte possibilità che l’altro/a non sia un/a sciocco/a.

Oroscopo 24 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): farvi notare il più possibile

Oroscopo Vergine del 24 febbraio: umore

L’armonia tra Marte e Plutone potrebbe spingere a concentrarvi su un’idea che potrebbe mettervi sotto i riflettori. Preferireste lavorare dietro le quinte ma non dovete evitare situazioni che vi mettono al centro della scena. Non è il momento di sprecare il talento ma di farvi notare il più possibile e raccogliere i frutti.

Il vostro è un segno eccessivamente discreto ma, vita personale o lavorativa, non è una buona strategia poiché gli altri notano chi sgomita e non certo per la qualità del loro lavoro, com’è invece per voi.

Oroscopo Vergine del 24 febbraio: amore

In coppia: la complicità con il partner sarà la forza che vi consentirà di guardare con fiducia al futuro.

Soli: vi mancano i baci, le carezze e se oggi non dovessero esserci incontri, vi sentirete un po’ frustrati.

Oroscopo del 24 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): entrate di denaro

Oroscopo Capricorno del 24 febbraio: umore

E’ una giornata in cui vi sentite più leggeri, più vivaci ma soprattutto pieni di speranza. Una nuova idea creativa o un progetto, nel lavoro potrebbero mettervi in grado di aumentare le entrate di denaro. Potrebbe essere sotto forma di bonus o di un aumento di stipendio che non vi aspettavate.

Al momento pensate fuori dagli schemi e volete provare nuove strategie e l’oroscopo annuncia che da un punto di vista finanziario, ne vale la pena. Tenete inoltre presente che le informazioni odierne che scoprirete oltre che entusiasmanti, potrebbero essere redditizie!

Oroscopo Capricorno 24 febbraio: amore

In coppia: giornata propizia alla dolcezza, alla passione. L’atmosfera è all’insegna della leggerezza per cui vietato affrontare argomenti spinosi.

Soli: la tendenza odierna è quella di intestarvi su un flirt con una persona che è partita in quarta come voi. E le cose, non illudetevi, non cambieranno.

