Oroscopo di domani 24 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 24 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani domenica 24 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (chiedete e avrete) e Bilancia (chi vi circonda pretende troppo).

Oroscopo del 24 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli che ha sostegno e supporto e alla Bilancia che le persone care chiedono troppo.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo di domani 24 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): chiedete e otterrete



Oroscopo Gemelli domani 24 gennaio: umore

La Luna nel vostro segno annuncia una bella domenica, sarete in ottima compagnia e sfrutterete ogni momento per godere dei piaceri della vita. Cercate di non pensare al futuro e divertitevi senza pensare a niente. L’oroscopo segnala che buonumore ed eloquio sciolto oggi sono potenti alleati per ottenere ciò che volete.

La sicurezza che avete in voi stessi vi permette di esprimere apertamente il vostro parere, i pensieri e i desideri. Allora, comunicate in piena serenità, troverete supporto e sostegno.

Oroscopo Gemelli di domani 24 gennaio: amore

In coppia: l’atmosfera è tenera, dovete fare solo attenzione alle vostre battute umoristiche. Non volendo potreste ferire il partner.

Soli: accettate gli inviti, uscite! Troverete sicuramente chi cadrà nella vostra affascinante rete.

Oroscopo di domani 24 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): chi vi circonda pretende troppo

Oroscopo Bilancia di domani 24 gennaio: umore

Il vostro obbiettivo sarebbe quello di introdurre più armonia nella vita personale, in famiglia ma sembra che ovunque vi chiedano molto, forse troppo. Riscuotete consensi, è vero ma è altrettanto vero che proprio per questo è che gli altri fanno parecchie richieste.

Le persone care sono abituate a vedervi correre in loro soccorso, ad accontentarle ma dovreste dire qualche no, mettere dei limiti senza che si offendano. Provate a far capire che agite per il vostro bene e non andate contro di loro.

Oroscopo Bilancia di domani 24 gennaio: amore

In coppia: è la giornata giusta per dire al partner ciò che provate attualmente così da far evolvere la relazione.

Soli: domenica all’insegna dell’amicizia ma, attenzione, in agguato potrebbe esserci un colpo di fulmine.

Oroscopo domani 24 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): uscirete con successo da una situazione complicata

Oroscopo Acquario di domani 24 gennaio: umore

Marte in Toro, da martedì non formerà dissonanze con altri pianeti e avrete la bella sensazione che il quotidiano sia meno complicato. Sarete meno irritabili, meno sensibili all’aggressività di chi vi circonda. E Giove nel vostro segno, potrebbe far arrivare un bella opportunità di lavoro o personale, la possibilità di ottenere una riuscita.

E’ possibile che sia già accaduto ma non impedisce che siate ancora molto soddisfatti. In ogni caso, la presenza di Giove vi permetterà di uscire da situazioni complicate con successo.

Oroscopo Acquario di domani 24 gennaio: amore

In coppia: qualche piccola discussione ma sarà utile a chiarire la relazione che ultimamente sembra segnare il passo.

Soli: attrazione irresistibile e la vivrete pienamente. Oggi volete provare forti emozioni e sarete accontentati.

Per tutti gli altri segni clicca qui.