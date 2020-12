Oroscopo di domani 25 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 25 dicembre

Oroscopo 23 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di venerdì 25 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (rilassatevi) e Vergine (la generosità è ricompensata).

Oroscopo del 25 dicembre, gli astri segnalano al Toro di vivere il presente e alla Vergine che la vostra generosità con le persone care sarà ricompensata.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 25 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): vivere il presente



Oroscopo Toro umore

Probabilmente avete organizzato la giornata nel dettaglio ma la smania del perfezionismo potrebbe alla fine impedirvi di rilassarvi totalmente. Con la Luna nel vostro segno siete iper emotivi, un po’ ansiosi e sviluppare timori per il futuro, essere preda di dubbi. Godetevi la giornata e vivete il momento, date il meglio il totale serenità.

E se con qualcuno avete punti di vista diversi, cercate di mettervi nei suoi panni. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che avrete parecchie attenzioni per una persona che ha un problema o è giù di corda.

Oroscopo 24 Dicembre Toro: amore

In coppia: per funzionare, in qualsiasi relazione c’è bisogno di un compromesso. Evitate, dunque, incomprensioni.

Soli: l’ansia di trovare un nuovo amore può farvi imboccare la strada sbagliata. Rilassatevi, prendete tempo!

Oroscopo 25 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): la generosità è ricompensata

Oroscopo Vergine umore

Sarà una bella giornata di Natale, dolce, piena di calore, circondati dall’affetto delle persone care. Per cui, chiudete un occhio se qualche dettaglio dell’organizzazione vi è sfuggito, non preoccupatevi di sembrare disorganizzati! Nulla può offuscare la vostra immagine. Chi vi circonda vi vuole bene, vuole vedervi rilassati e sereni.

Ed è tutto ciò di cui avete bisogno per sentirvi al top, e guardare al futuro con un sorriso smagliante. L’oroscopo annuncia che in questo anno difficile avete saputo rassicurare le persone care e la vostra generosità ora viene ricompensata.

Oroscopo Vergine amore

In coppia: nuove sensazioni, un nuovo modo di coccolare il partner. Ed Eros lancia freccette al cuore di entrambi.

Soli: una persona potrebbe dichiararvi il suo amore e ne sarete felici, toccherete il cielo con un dito.

Oroscopo 25 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un Natale pieno di belle sorprese

Oroscopo Capricorno umore

E’ un Natale che potrebbe riservarvi belle sorprese, alcune potrebbero persino commuovervi e forse perché non ve l’aspettavate. In particolare se oggi è il vostro compleanno (tanti auguri!). Sarete circondati da persone che vi vogliono bene in modo sincero e di questi tempi è un fatto raro!

L’oroscopo annuncia che è la giornata giusta per individuare dei cambiamenti positivi nel vostro quotidiano, rivedere lo stile di vita. E’ stato un anno pesante e dovete cercare attività all’insegna del relax, che vi mettano al riparo dall’agitazione.

Oroscopo Capricorno amore

In coppia: se pensate al matrimonio o avere un figlio, i passaggi planetari sono particolarmente armoniosi.

Soli: puntate alle nuove conoscenze, nella vostra vita potrebbe entrare una persona speciale.

.

Per tutti gli altri segni clicca qui.