Oroscopo di domani 25 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 25 febbraio

Oroscopo del 25 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): c’è chi vi supporta



Oroscopo Toro 25 febbraio: umore

Venere, fino al 21 marzo, sosterà nel vostro settore della vita sociale. Sarete pronti a stringere nuove amicizie, a entrare in contatto con persone che condividono i vostri interessi.. Potreste essere affascinati da chi è creativo o spirituale o che senso estetico.

Un’amicizia in particolare potrebbe essere una boccata d’aria fresca: avrete conversazioni che scalderanno il cuore. Ma non solo: il pianeta rosa sarà d’aiuto a trarre vantaggio da sostegni e potrete raggiungere gli obbiettivi con più facilità.

Oroscopo 25 febbraio Toro: amore

In coppia: è il momento giusto per fare progetti con il partner: le rispettive idee piaceranno a entrambi e avranno il potere di avvicinarvi.

Soli: non vi mancano davvero le idee né le energie per “intrappolare” il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 25 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): aperti al compromesso

Oroscopo Vergine del 25 febbraio: umore

Sole e Venere in Pesci sostano nel settore che rappresenta le vostre relazioni con gli altri, gli incontri, le unioni. Il desiderio di entrare in contatto con chi vi circonda sarà accentuato e se avete problemi importanti di cui parlare, è il momento ideale per farlo poiché siete concilianti e aperti al compromesso e prima di prendere decisioni esaminate anche il rovescio della medaglia.

Se nel lavoro, in un rapporto c’è tensione ora la situazione migliorerà. Più in generale, annuncia l’oroscopo, le interazioni con i colleghi saranno cordiali e armoniose.

Oroscopo Vergine del 25 febbraio: amore

In coppia: con il partner, grazie a Venere, vivrete momenti molto affettuosi in cui dimostrerete entrambi il vostro amore.

Soli: accettate gli inviti che arriveranno, anche virtuali, le possibilità di fare incontri sono decuplicate!

Oroscopo del 25 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): eleganza e fascino

Oroscopo Capricorno del 25 febbraio: umore

La presenza di Venere in Pesci, fino al 21 marzo, nel vostro settore della comunicazione sarà un prezioso aiuto nel caso aveste riunioni o qualcosa d’urgente di cui discutere. Il pianeta rosa spingerà voi e gli altri a esaminare tutti i lati della situazione. Se lavorate nel settore della comunicazione è un momento ultra favorevole. Avete maggiore sicurezza in voi stessi e sapete imporvi con eleganza e fascino.

Più in generale, è un periodo propizio per gli affari e per le negoziazioni: sarete molto convincenti e nel caso proporrete qualcosa non otterrete rifiuti.

Oroscopo Capricorno 25 febbraio: amore

In coppia: con Venere in Pesci avete sempre tante cose da dire e tanto amore da condividere.

Soli: potreste avere una visione più positiva di una persona che vi corteggiava e che avete ignorato.

