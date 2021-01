Oroscopo di domani 25 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 25 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani lunedì 25 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (alla larga dai pessimisti) e Acquario (rimandare una discussione).

Oroscopo del 25 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli che deve stare alla larga da chi è pesante e pessimista e all’Acquario di rimandare una discussione complicata.

Oroscopo di domani 25 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): alla larga dai pessimisti



Oroscopo Gemelli domani 25 gennaio: umore

La migliore compagnia è di chi ha un effetto stimolante, regala gioia. E attualmente i pianeti in Acquario vi fanno entrare in contatto con le persone giuste. Siete dunque pregati di evitare persone che hanno l’effetto opposto e vi privano di energie.

Potreste entrare in contatto con qualcuno che è pesante, pessimista, parla solo dei suoi problemi e si lamenta. In questo caso, siate gentili ma evitate che si sfoghi con voi ogni volta che ne ha voglia. Soprattutto se capite che non fa nulla per cambiare la sua situazione.

Oroscopo Gemelli di domani 25 gennaio: amore

In coppia: voglia di stare vicini al partner, di rafforzare il legame. La palma dell’amore oggi spetta a voi.

Soli: una nuova conoscenza vi affascinerà e il fatto sarà reciproco. Trascorrerete tanti giorni insieme…

Oroscopo di domani 25 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): fare progetti per il futuro

Oroscopo Bilancia di domani 25 gennaio: umore

E’ un ottimo lunedì che vi permetterà di far progredire i vostri progetti e imboccare la strada della riuscita. I pianeti in Acquario vi dicono che è il momento di prendere delle iniziative, portarle avanti e fare progetti per il futuro, riguardanti anche il lavoro e la carriera.

Grazie al buon aspetto di Giove, finalmente la fortuna è al vostro fianco e non vi molla. Certo, annuncia l’oroscopo, potreste essere infastiditi dalla presenza di persone invidiose, gelose. Evitate di innervosirvi, infischiatevene.

Oroscopo Bilancia di domani 25 gennaio: amore

In coppia: pensate che l’amore debba essere gioioso. E oggi dunque niente drammi né scenate.

Soli: mente e cuore in allerta perché oggi potrebbe esserci un’opportunità d’amore imperdibile.

Oroscopo domani 25 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rimandare una discussione delicata

Oroscopo Acquario di domani 25 gennaio: umore

Mettervi nei panni di un’altra persona, cercare di capire il suo stato d’animo potrebbe rendere più facile parlare di una questione spinosa. Anche se, annuncia l’oroscopo, considerata l’atmosfera un po’ inquieta, potrebbero esserci degli argomenti delicati di cui sarebbe meglio – seppure solo per il momento – evitare di discutere.

Non trovereste una soluzione immediata, anzi complichereste ulteriormente la situazione. Nel giro di qualche giorno sarà più semplice ascoltare ciò che l’altro/a ha da dire e sarete già a metà strada per raggiungere un accordo.

Oroscopo Acquario di domani 25 gennaio: amore

In coppia: se volete trascorrere una serata serena, mettete da parte le critiche e i conflitti inutili.

Soli: poco a poco lascerete che una persona entri nella vostra vita. Saturno vi spinge a storie serie.

