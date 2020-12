Oroscopo di domani 26 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 26 dicembre

Oroscopo di sabato 26 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (una giornata serena) e Capricorno (distraetevi con le persone care).

Oroscopo del 26 dicembre, gli astri segnalano al Toro che finalmente sarà una giornata serena e al Capricorno di eliminare i pensieri cupi.

Oroscopo 26 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): una giornata serena



Oroscopo Toro umore

La Luna sosta nel vostro segno e, per fortuna, non forma aspetti negativi per cui potete godere una giornata serena, in cui non avrete pensieri cupi e vi distrarrete. Siete più attivi del solito, in splendida forma e tutto va bene.

E’ un Santo Stefano all’insegna dei piacevoli imprevisti: potreste ricevere la telefonata di una persona che non vedete da tempo o presentarsi all’improvviso e ne sarete contenti. Ma non solo: se una relazione si è incrinata l’oroscopo annuncia che potrete risolvere e ritrovare l’armonia.

Oroscopo 26 Dicembre Toro: amore

In coppia: apprezzerete molto l’atmosfera dolce, insieme al partner vi coccolerete e farete nuovi progetti.

Soli: la pigrizia potrebbe prendere il sopravvento ma a un certo punto deciderete di telefonare gli amici e organizzare un incontro.

Oroscopo 26 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): di buonumore, comunicativi

Oroscopo Vergine umore

Di buonumore, oggi siete disposti a comunicare più del solito. E’ l’atmosfera ideale, dunque, per consolidare i rapporti familiare e privilegiare l’affetto che vi lega alle persone care. Vi farà sentire più forti e in armonia con l’universo mondo.

L’oroscopo annuncia che potreste avere notizie di qualcuno che si è allontanato, che non sentite o vedete da tempo. E sarete sorpresi perché pensavate alla persona già da qualche giorno. In effetti, quando si pensa a qualcuno è perché l’altro/a ci sta pensando. E sarete contenti di esservi ritrovati!

Oroscopo Vergine amore

In coppia: rilassati e comprensivi, oggi il dialogo con il partner sarà sereno. Se c’è stata maretta ritroverete l’intesa.

Soli: meno critici nei vostri confronti e più indulgenti. E’ uno stato d’animo che vi permette di aprirvi alle novità

Oroscopo 26 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): distrarvi in compagnia delle persone care

Oroscopo Capricorno umore

La parola d’ordine del giorno è “distrarvi” in compagnia delle persone care. Ne avete un gran bisogno! Concentrarvi su altro vi permetterà di eliminare i pensieri negativi che vi frullano nella mente e che al momento non sono pochi. L’umore migliorerà e vi ricaricherete di belle energie.

L’oroscopo annuncia che una conversazione all’apparenza stravagante potrebbe invece spingervi a concretizzare un’idea innovativa a cui pensate da tempo. E il momento di scacciare le ansie, i dubbi e ripartire su nuove basi.

Oroscopo Capricorno amore

In coppia: splendida giornata per vivere momenti dolci, complici e sensuali. Emozioni intense che trasmetterete al partner.

Soli: è possibile che vi contatti una persona conosciuta di recente. E ne sarete più che contenti.

