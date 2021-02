Oroscopo di domani 26 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 26 febbraio

Oroscopo di venerdì 26 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (selezione nelle amicizie) e Capricorno (condividere le idee).

Oroscopo del 26 febbraio, gli astri segnalano al Toro una selezione nelle amicizie e al Capricorno che deve condividere le idee.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 26 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una selezione nelle amicizie



Oroscopo Toro 26 febbraio: umore

Ultimamente nella vita sociale siete stati più attivi di quanto siate abituati. E adesso state cercando di capire quali conoscenze mantenere e quali allontanare. Potreste anche desiderare di entrare in contatto con altre persone, entrare in nuove cerchie – anche virtuali. E online troverete gruppi interessanti.

Oltretutto potrebbe rappresentare un’opportunità anche da un punto di vista professionale, i passaggi odierni annunciano che è la giornata perfetta per scovare nuove possibilità. Tuttavia, con la Luna in Leone evitate – in mattinata – di entrare in rotta di collisione con il boss.

Oroscopo 26 febbraio Toro: amore

In coppia: al partner chiedete prove, conferme d’amore e quando è così rischiate di essere soffocanti.

Soli: gli incontri ci sono ma cercate di essere più leggeri, prendete le cose con meno pesantezza.

Oroscopo 26 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): emozioni contrastanti

Oroscopo Vergine del 26 febbraio: umore

E’ un momento eccellente per la carriera, il lavoro, la crescita e il miglioramento attraverso un costante impegno. Siete motivati, i vostri obbiettivi sono in linea con i vostri principi, le vostre convinzioni ma non solo, ora troverete il supporto di cui eventualmente avete bisogno.

Nel tardo pomeriggio, la Luna entra nel vostro segno e sarà in dissonanza con Venere: l’aspetto potrebbe scatenare emozioni contrastanti. In qualsiasi situazione, evitate di seguire la logica, la razionalità e ascoltate la voce del cuore.

Oroscopo Vergine del 26 febbraio: amore

In coppia: pieni di attenzioni, di gentilezze nei confronti del partner ma avrete la spiacevole sensazione che siano a senso unico.

Soli: controllate le emozioni e sarete in grado di conquistare il cuore di chi vi attrae

Oroscopo del 26 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): condividere le idee

Oroscopo Capricorno del 26 febbraio: umore

L’impegno per migliorare le finanze, sentirvi al sicuro, vi motiveranno nel lavoro e avranno persino un impatto positivo sul quotidiano, sulla salute. Ma può essere interpretato in un altro senso: man mano che riuscite a gestire la routine, a condurre una vita più equilibrata, migliorerà il rapporto con il denaro e la vostra autostima. Come vedete, rigirando la questione, il risultato – positivo – non cambia.

Più in generale, è una giornata positiva e armoniosa in cui farete bene a condividere le vostre idee. Vi accorgerete che gli altri ascolteranno con la massima attenzione.

Oroscopo Capricorno 26 febbraio: amore

In coppia: se un disaccordo vi aveva allontanati, oggi riaprirete il dialogo e tutto rientrerà nell’ordine.

Soli: una persona che vi attrae, finalmente lancerà chiari segnali d’interesse. Aspettatevi magic moment!

Per tutti gli altri segni clicca qui.